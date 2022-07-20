戴資穎重返台北公開賽 痛宰烏克蘭小將過頭關

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（中央社記者龍柏安台北20日電）相隔4年後再次站上台北羽球公開賽的舞台，戴資穎沒讓家鄉父老的球迷失望，開賽就用10比0攻勢下馬威，終場以21比5、21比7輕取烏克蘭小將布羅娃，晉級16強。

總獎金高達50萬美元（約新台幣1496萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第2天賽事，這場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦兩年的台灣羽球盛宴，是羽球世界巡迴賽超級300系列賽事，緊接在新加坡羽球公開賽之後登場。

戴資穎在上週新加坡公開賽女單首輪打完後，就因左腿拉傷，因擔心傷勢惡化所以決定退出。她歷經一週休養治療，復原進度良好，本週也依原訂計畫參加台北公開賽。

世界排名第2的戴資穎，上次出戰台北公開賽得回溯至2018年，今年則是她相隔4年後再次在家鄉父老面前亮相，首役面對世界排名127、年僅18歲的烏克蘭小將布羅娃（Polina Buhrova），戴資穎用手中球拍狠狠幫對手上了一課。

今天開賽雙方短暫以1比1打平，接下來戴資穎的表現讓全場球迷情緒沸騰，她一口氣拉出一波10比0攻勢，將對手遙遙拋在腦後，先以21比7拿下首局。

次局戰況如同首局翻版，開賽雙方再次打成1比1，接下來戴資穎大顯神威拉出12比1攻勢，也提前鎖定勝局，最終以21比7拿下勝利。（編輯：屈享平）1110720