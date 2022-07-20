王柏融代打無安打 火腿遭歐力士完封

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融今天出戰歐力士猛牛，第8局上場代打，擊成內野滾地球，7月回到一軍後累計7打數無安打，火腿最終以0比2輸球。

王柏融7月中旬升上一軍後，至今一安難求，昨天又因火腿隊爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，儘管王柏融未染疫，但被列為密切接觸者，遭特例抹消登錄，所幸放在特例抹消名單內的選手不受10天後才能再次登錄一軍的限制，他在今天再度回到一軍。

王柏融賽前7月3場比賽，6打數無安打，今天對戰歐力士猛牛一役，並未先發，8局上2出局後上場代打，敲成一壘方向滾地球出局，火腿此役團隊打線熄火，全場僅擊出1支安打，最終以0比2落敗。

歐力士先發投手椋木蓮今天成功封鎖火腿隊打線，差點投出無安打比賽，直到9局上2出局後，才被佐藤龍世敲出安打，合計投8.2局無失分，送出3次保送，狂飆11次三振，靠著隊友吉田正尚3局下2分砲，搶下勝利，椋木蓮摘下勝投。（編輯：張雅淨）1110720