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台灣史上首金 何品莉蹼泳世錦賽奪200M雙蹼金牌

2022/7/22 19:57（7/22 20:28 更新）
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台灣蹼泳女將何品莉22日在哥倫比亞舉行的世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中，以1分46秒67摘金。（圖取自facebook.com/he.pin.li）
台灣蹼泳女將何品莉22日在哥倫比亞舉行的世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中，以1分46秒67摘金。（圖取自facebook.com/he.pin.li）
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（中央社台北22日電）台灣蹼泳

蹼泳小百科

蹼泳是一種新興運動，指利用腰腹擺動前進的泳術，足部則須戴上蹼，有時也會配合其他適當器材（如呼吸器），而泳姿就像海豚一樣。

蹼泳錦標賽起源於橡皮腳蹼。這項運動在1976年首次舉行，自1981年起在世界運動會舉行。歐洲錦標賽自1967年在義大利舉行，亞洲蹼泳錦標賽則在1989年開始。

蹼泳規則

  • 水面蹼泳：最基本的蹼泳，利用呼吸器呼吸，賽程分為50、100、200、400、800及1500 米
  • 閉氣潛泳：不能用呼吸器，故需要閉氣潛入水中一口氣游完全程，賽程50米
  • 器泳：需要雙手伸直，並握著壓縮氧氣筒，利用口吸氣、鼻呼氣，賽程分為100、400 及 800米
  • 雙蹼：基本和自游泳相同賽程分為50、100、200米

資料來源：中華奧林匹克委員會

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女將何品莉今天在哥倫比亞舉行的2022年世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中，技壓各國好手，以1分46秒67摘金，也是台灣在世界蹼泳錦標賽史上的第一面金牌。

何品莉在剛剛結束的美國伯明罕世界運動會中，在50公尺雙蹼與100公尺雙蹼分別拿下第5名與第6名的成績，世界運動會結束後，何品莉立即轉往哥倫比亞參賽。

教育部體育署表示，何品莉除了在200公尺雙蹼拿下台灣歷史上的首金之外，也參加了100公尺雙蹼的比賽，拿下第4名；此外，何品莉的100公尺雙蹼與200公尺雙蹼都打破了全國紀錄。

體育署指出，總統蔡英文在得知消息之後，也馬上發賀電，向何品莉祝賀。（編輯：陳政偉）1110722

何品莉22日在哥倫比亞舉行的世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中摘金。（圖取自facebook.com/he.pin.li）
何品莉22日在哥倫比亞舉行的世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中摘金。（圖取自facebook.com/he.pin.li）
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