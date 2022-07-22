台灣史上首金 何品莉蹼泳世錦賽奪200M雙蹼金牌

蹼泳小百科

蹼泳是一種新興運動，指利用腰腹擺動前進的泳術，足部則須戴上蹼，有時也會配合其他適當器材（如呼吸器），而泳姿就像海豚一樣。

蹼泳錦標賽起源於橡皮腳蹼。這項運動在1976年首次舉行，自1981年起在世界運動會舉行。歐洲錦標賽自1967年在義大利舉行，亞洲蹼泳錦標賽則在1989年開始。

蹼泳規則

水面蹼泳：最基本的蹼泳，利用呼吸器呼吸，賽程分為50、100、200、400、800及1500 米

閉氣潛泳：不能用呼吸器，故需要閉氣潛入水中一口氣游完全程，賽程50米

器泳：需要雙手伸直，並握著壓縮氧氣筒，利用口吸氣、鼻呼氣，賽程分為100、400 及 800米

雙蹼：基本和自游泳相同賽程分為50、100、200米

資料來源：中華奧林匹克委員會