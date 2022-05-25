20歲帕運國手陳亮達摔車喪命 去年首闖帕運拿下第8名

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帕運泳士國手陳亮達24日晚間騎車行經高雄鳥松區公園路過彎時，疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及高雄客運撞上喪命。圖為陳亮達參加東京帕運。（體育署提供）

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）帕運泳士國手陳亮達昨晚騎車行經高雄鳥松區公園路過彎時，疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及高雄客運當場輾斃。正修科大表示，將製作其畢業證書，也將協助治喪。

正修科技大學今天上午接受中央社記者電訪指出，校方上午看到媒體報導確認是目前就讀休閒與運動管理系一年級的陳亮達發生憾事後，已立即聯繫家屬進行後續關懷家屬跟協助治喪事宜，之後也會製作他的畢業證書。

校方表示，目前已經告知導師和系主任，但系上同學仍不知道噩耗；陳亮達平常在系上跟同學、導師相處融洽，感情都很好，之後也會持續關懷，給予家屬必要協助。

高雄市警察局仁武分局表示，鳥松區公園路與恆山巷口昨天晚間11時多發生一起死亡車禍，20歲帕運選手陳亮達騎車沿公園路往南行駛過彎時，疑因下雨路滑摔倒，連人帶車滑到對向車道。

警方指出，行駛在對向車道的高雄客運張姓駕駛見狀煞車不及輾過陳男，導致他當場死亡，公車司機酒測值0，詳細肇事責任仍待釐清。陳男遺體目前已送往高雄市立殯儀館，上午由橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗。

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帕運國手陳亮達一出生就沒有小腿，且右手食指、中指與無名指「併指」，父母為避免他的大腿萎縮，3歲就送他去學游泳，當作復健運動，後來在國內外賽事繳出不錯成績，因此獲得「水中蛟龍」的封號。

陳亮達曾代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金，去年在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8、男子S7級100公尺仰式則以總排名第9作收。（編輯：陳仁華）1110525