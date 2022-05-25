帕運國手陳亮達車禍亡 高市府：他用樂觀詮釋生命

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帕運泳士國手陳亮達24日晚間騎車行經高雄市鳥松區公園路過彎時，疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及的高雄客運當場輾斃。高市運發局25日表達不捨及遺憾，並表示「陳亮達一直用樂觀和熱情詮釋生命」。（高市運發局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）帕運國手陳亮達車禍喪命，市府運發局長侯尊堯今天不捨表示，陳亮達一直用樂觀和熱情詮釋生命，除擔綱今年運動年曆主角之一，更在格言寫「不要害怕和別人不一樣」。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯今天下午透過新聞稿指出，乍聽消息簡直不敢置信這麼年輕的生命殞落。「阿達」陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命，很不捨難過，深表遺憾，但目前先協助家屬處理後事。

運發局表示，聽聞噩耗後已與相關單位取得聯繫並前去慰問家屬，與陳亮達感情深厚的阿嬤陳林美英表示，昨天晚間還與他一同晚餐，沒想到出門找朋友後就天人永隔了。

陳亮達為正修科大休閒與運動管理學系一年級生，是高雄去年參加東京帕運代表台灣參賽的游泳國手，今年運發局製作的運動年曆，陳亮達更擔任7月運動明星主角之一，他在格言上寫著「不要害怕和別人不一樣」，勵志的成長過程也曾被拍成電影。

運發局也代家屬表達感謝各界關心，對突然發生的噩耗第一時間實難接受，拜託媒體諒解家屬婉拒受訪的心情，先讓家屬安靜處理後事。

現年20歲帕運泳士國手陳亮達昨晚騎車行經高雄鳥松區公園路過彎時，疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及的高雄客運當場輾斃。

陳亮達曾代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金，去年在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8、男子S7級100公尺仰式則以總排名第9作收。（編輯：謝雅竹）1110525