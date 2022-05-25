帕運國手陳亮達車禍前陪阿嬤吃飯 叮嚀「卡早睏」成遺言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

20歲帕運國手陳亮達（右）車禍身亡，從小帶大他的阿嬤表示，24日晚上他們還一起吃飯，沒想到卻是兩人最後見面。（圖取自陳其邁臉書網頁https://www.facebook.com/）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）帕運國手陳亮達車禍身亡，阿嬤陳林美英悲痛地說，陳亮達從小由她帶大，感情比兒子還親，昨天晚上還來陪她吃飯，吃完飯還叮嚀她要「卡早睏」，怎知竟是最後見面、說話。

高雄市運發局一早派員到陳家協助治喪，也有到阿嬤家慰問，阿嬤對市府人員說，陳亮達是自己從小帶大的，3歲起在醫師建議下學游泳後，就是由她騎車載著陳亮達去學游泳、參加比賽，「比跟我兒子還親」。

阿嬤還說，陳亮達昨天晚上還來陪她吃晚餐，飯後還不忘叮嚀她，「呷飯飽，愛卡早去睏喔！」想不到竟是最後一次見面、說話。阿嬤悲傷說，「他自己怎麼沒有呷飽，卡早回去休睏？」

熟識陳亮達的運發局人員告訴中央社記者，陳亮達的爸媽在市場賣魚，從小由阿嬤帶大，雖然話不是很多，但都笑臉迎人，每次看到都是笑咪咪的，聽聞噩耗，讓人極度不捨。

陳亮達的家人今天下午到事故現場招魂，並到高雄市立殯儀館處理後事，家人對來訪媒體說，事發突然，一時之間還很難承受，但會堅強面對，感謝各界關心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市長陳其邁今天也發臉書表示，聽到陳亮達意外過世消息，大家都很悲痛。陳亮達一出生就沒有小腿，父母為了避免他大腿萎縮，3歲起就讓他學習游泳復健。積極、樂觀的他，從小就不斷在賽事創下佳績，有「水中蛟龍」封號。

陳其邁說，陳亮達去年首度進入帕運，成為代表團最年輕成員。他除了曾邀陳亮達到市長室見面，高雄舉辦國慶焰火時也邀請參加，大家都為陳亮達的獨立和客氣印象深刻。市府已向家屬致意慰問，後續也將全力協助。（編輯：謝雅竹）1110525