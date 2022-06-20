更多編輯台推薦新聞：
唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人

2022/6/20 17:13（6/20 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「台灣蝶王」王冠閎20日在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名第16，壓線取得準決賽門票。（中央社檔案照片）
「台灣蝶王」王冠閎20日在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名第16，壓線取得準決賽門票。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社者黃巧雯台北20日電）「台灣蝶王」王冠閎從歷經確診到出發前2週才開始訓練，今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名第16，成為台灣首名游進世錦賽準決賽的男選手。

第19屆國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽在匈牙利布達佩斯舉行，台灣游泳好手吳浚鋒稍早在男子50公尺蛙式預賽，游出28秒34，排名第29，無緣晉級，王冠閎隨後在男子200公尺蝶式上陣，爭取前16名晉級準決賽的機會。

現年20歲的王冠閎去年參加東京奧運男子200公尺蝶式，奧運首秀16強準決賽止步，去年底再度出征國際游泳聯盟、披上卡利神鷹隊（Cali Condors）戰袍，今年5月參加全國大專校院運動會，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診退賽。

王冠閎去年參加東京奧運男子200公尺蝶式，奧運首秀16強準決賽止步。（中央社檔案照片）
王冠閎去年參加東京奧運男子200公尺蝶式，奧運首秀16強準決賽止步。（中央社檔案照片）

王冠閎結束隔離後，5月底才恢復訓練，備戰世錦賽，也是他染疫痊癒後首場國際賽，今天在男子200公尺蝶式預賽從第3組第5水道出發，繳出1分56秒87，排名分組第6，總排名第16，壓線取得凌晨登場的準決賽門票。

王冠閎出發前2週才恢復訓練，教練黃智勇接受中央社訪問時坦言，昨天還開玩笑地對王冠閎說，「你只要游進2分鐘以內就好，比賽不要想太多。」

「想說預賽要分組第5才有機會，分組第6很危險。」黃智勇看到愛徒最終順利晉級，他謙虛地說：「真的有運氣成分。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃智勇表示，王冠閎是台灣第一名游進世錦賽準決賽的男選手，能有這樣的成績，對選手本身而言，將是很大的鼓勵，也可以給台灣選手參考，「不是說確診後就會影響很大，可以靠時間恢復」。

黃智勇表示，在王冠閎確診後，原本想要放棄比賽，後來在物理治療師李旻軒、中醫師陳麒方協助下，調養身體和體能，恢復情況比想像中好，他也特別感謝體育署、國訓中心、中華民國游泳協會、台中銀行、仰德集團幫忙。（編輯：管中維）1110620

「台灣蝶王」王冠閎（中）20日在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名分組第6，總排名第16，成為台灣首名游進世錦賽準決賽的男選手。（教練黃智勇提供）中央社記黃巧雯傳真 111年6月20日
「台灣蝶王」王冠閎（中）20日在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名分組第6，總排名第16，成為台灣首名游進世錦賽準決賽的男選手。（教練黃智勇提供）中央社記黃巧雯傳真 111年6月20日
延伸閱讀
王冠閎差一步無緣決賽 奧運游泳場讓世界知道台灣東京奧運未達目標 王冠閎：我會回來的王冠閎生涯首次參加800自由式 全運會破全國紀錄摘金
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族