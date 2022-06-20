王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人

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（中央社者黃巧雯台北20日電）「台灣蝶王」王冠閎從歷經確診到出發前2週才開始訓練，今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽，繳出1分56秒87，排名第16，成為台灣首名游進世錦賽準決賽的男選手。

第19屆國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽在匈牙利布達佩斯舉行，台灣游泳好手吳浚鋒稍早在男子50公尺蛙式預賽，游出28秒34，排名第29，無緣晉級，王冠閎隨後在男子200公尺蝶式上陣，爭取前16名晉級準決賽的機會。

現年20歲的王冠閎去年參加東京奧運男子200公尺蝶式，奧運首秀16強準決賽止步，去年底再度出征國際游泳聯盟、披上卡利神鷹隊（Cali Condors）戰袍，今年5月參加全國大專校院運動會，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診退賽。

王冠閎去年參加東京奧運男子200公尺蝶式，奧運首秀16強準決賽止步。（中央社檔案照片）

王冠閎結束隔離後，5月底才恢復訓練，備戰世錦賽，也是他染疫痊癒後首場國際賽，今天在男子200公尺蝶式預賽從第3組第5水道出發，繳出1分56秒87，排名分組第6，總排名第16，壓線取得凌晨登場的準決賽門票。

王冠閎出發前2週才恢復訓練，教練黃智勇接受中央社訪問時坦言，昨天還開玩笑地對王冠閎說，「你只要游進2分鐘以內就好，比賽不要想太多。」

「想說預賽要分組第5才有機會，分組第6很危險。」黃智勇看到愛徒最終順利晉級，他謙虛地說：「真的有運氣成分。」

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黃智勇表示，王冠閎是台灣第一名游進世錦賽準決賽的男選手，能有這樣的成績，對選手本身而言，將是很大的鼓勵，也可以給台灣選手參考，「不是說確診後就會影響很大，可以靠時間恢復」。

黃智勇表示，在王冠閎確診後，原本想要放棄比賽，後來在物理治療師李旻軒、中醫師陳麒方協助下，調養身體和體能，恢復情況比想像中好，他也特別感謝體育署、國訓中心、中華民國游泳協會、台中銀行、仰德集團幫忙。（編輯：管中維）1110620