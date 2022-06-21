王冠閎確診影響備戰進度 世錦賽200蝶排名15無緣決賽

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（中央社記者龍柏安台北21日電）世錦賽前一個月確診，讓「台灣蝶王」王冠閎備戰進度大受影響，他雖順利躋身準決賽，成為台灣泳壇男子第一人，可惜最終僅繳出1分56秒23，排名15無緣晉級決賽。

第19屆國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽在匈牙利布達佩斯舉行，台灣共派出8名泳將參賽，其中包括王冠閎、王星皓與黃渼茜3名東京奧運國手。

王冠閎在去年東京奧運飆出1分54秒44的全國新猷，今年他在5月參加全國大專院校錦標賽，卻意外確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王冠閎的指導教練黃智勇無奈地說：「他確診後2個禮拜都沒有訓練，5月算是放掉了。」

黃智勇透露，王冠閎染疫後整整咳了兩個禮拜才好轉，期間甚至一度考慮過是否要放棄今年世錦賽，所幸透過最後的調整，仍如願參加今年世錦賽。

王冠閎在預賽以1分56秒87，在分組名列第6，排名16有驚無險晉級準決賽，黃智勇表示，王冠閎在確診後恢復僅短短2週，還能繳出這樣的表現很不簡單。

黃智勇也說，過去台灣僅有女子泳將蔡淑敏，曾在1998年世錦賽游進決賽，「王冠閎則是台灣第1個游進準決賽的台灣男子游泳選手。」

今天凌晨王冠閎在準決賽再次亮相，排在第1組的他最終以1分56秒23觸壁，成績也優於預賽，可惜他在分組名列第7、總成績排在15，無緣晉級最終壓軸決賽。（編輯：謝雅竹）1110621