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莊韋恩回「主場」新竹出賽 難忘中學跑步來練球

2022/7/22 22:56（7/22 23:11 更新）
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中職富邦悍將隊野手莊韋恩（左）是土生土長新竹人，22日在整建完成的新竹市立棒球場出賽，代跑跑回球隊致勝分，他賽後受訪笑說，「感覺觀眾裡面很多都是認識的人，好像我的主場」。中央社記者張新偉攝 111年7月22日
中職富邦悍將隊野手莊韋恩（左）是土生土長新竹人，22日在整建完成的新竹市立棒球場出賽，代跑跑回球隊致勝分，他賽後受訪笑說，「感覺觀眾裡面很多都是認識的人，好像我的主場」。中央社記者張新偉攝 111年7月22日
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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職富邦悍將隊野手莊韋恩回到「主場」新竹出賽，今天代跑跑回致勝分，他笑說感覺觀眾很多認識的人，家人明後天有機會進場觀賽，對球場的印象是國高中時都要跑步到球場練球。

中華職棒下半季今天開打，富邦悍將隊作客新竹市立棒球場與味全龍隊交手，也是新竹市立棒球場整建後首場中職例行賽事，今天睽違2480天再度湧入滿場1萬名觀眾。

富邦悍將隊野手莊韋恩是土生土長新竹人，先後在新竹東園少棒、成德青少棒、成德青棒隊打球，談起過去對舊新竹棒球場的印象，莊韋恩表示，三級棒球時期常常來練球，國中、高中都要跑步到球場練球，快的話約跑15分鐘，當作熱身。

今天踏上整建過後的新竹棒球場，感覺視野完全不同，莊韋恩表示，「一半熟悉、一半不熟悉的感覺」，外圍的環境都變了，但新竹是自己最熟悉的地方。他笑說，「感覺觀眾裡面很多都是認識的人，好像我的主場」。

悍將今天7局林益全獲得保送上壘，莊韋恩上場代跑，戴培峰適時二壘打，莊韋恩跑回球隊致勝分，球隊終場以1比0擊敗味全龍隊。莊韋恩9局上場打擊吞下三振。

莊韋恩表示，上場感覺很興奮，今天本來家人想要到場看球，但買不到票，明後天有機會應該會進場看球，家距離球場車程10分鐘。（編輯：唐聲揚）1110722

莊韋恩
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