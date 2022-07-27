防疫考量 U12世界盃少棒賽台灣首戰改戰巴拿馬

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）第6屆U12世界盃少棒錦標賽29日將在台南開打，中華民國棒球協會今天表示，考量球員健康因素及因應防疫，台灣隊首戰對手從義大利改為巴拿馬。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽將於7月29日至8月7日，在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，外國球隊抵台後須在防疫旅館進行3天的居檢，第4天起快篩陰性後才能外出練球、比賽。

U12世界盃少棒賽這次共11支勁旅參賽，包括台灣、日本、美國、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼加，台灣隊將尋求衛冕以及隊史第3座冠軍。

台灣隊29日晚間6時30分首戰原先將迎戰義大利隊，棒協今天發布新聞稿宣布，考量球員健康因素及因應防疫，經27日下午2時WBSC與本屆賽事醫務長、安南醫院院長林聖哲開會討論過後，決定更改賽程。

開幕戰調整為台灣隊與巴拿馬交手，而義大利首戰則改對決委內瑞拉，至於台灣隊與義大利之戰，改為8月2日進行。

針對已購買預售票的球迷，棒協表示，可憑原票券至原劃位座位觀賽，不需重新劃位，可直接進場觀賽，若有退票需求，可洽拓元售票系統辦理。（編輯：張雅淨）1110727