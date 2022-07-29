U12世界盃義大利因疫情首戰棄權 後續出賽有條件

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U12世界盃棒球賽今天在台南開打，原訂下午義大利隊與委內瑞拉比賽，因義大利陣中球員快篩陽性人數超過規定棄權，但之後若球員轉陰性、符合人數規定，球隊仍可完成後續賽事。

U12世界盃棒球賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣原訂今晚開幕戰對手是義大利，27日公告，基於防疫考量和更改賽程，台灣開幕戰對手改為巴拿馬。

義大利隊原訂今天下午2時30分要與委內瑞拉交手，但每日例行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩檢測，超過3名球員快篩陽性，今天比賽棄權，裁定委內瑞拉6比0拿勝。

根據大會規定，球隊需每日快篩檢測，陣中球員超過3人快篩陽性就等同棄權，但如果球員轉陰性、團隊陽性人數在3人以內，則球隊獲得參賽權，至於陽轉陰的球員需要醫院判定是否符合解除隔離條件，醫院判定解除隔離才可以出賽。

義大利隊明天預計與南非交手，7月31日與巴拿馬交手，8月1日與墨西哥隊交手，8月2日與台灣交手，義大利後續賽事是否還能出賽，需看每日快篩結果。

此外，今天下午原訂日本隊與多明尼加比賽，多明尼加代表隊受到飛機班次影響、較晚抵達台灣，賽事調整至8月3日舉行。（編輯：張芷瑄）1110729