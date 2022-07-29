U12世界盃 南市府：掌握交通資訊為中華隊加油

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）「2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」今天揭開序幕，台南市政府提醒球迷掌握賽事期間交通資訊；另外中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，也將視情況機動增開班次疏運。

2年1屆的WBSC第6屆U12世界盃棒球錦標賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心揭開序幕，中華隊將在開幕典禮後上場。台南市政府交通局長王銘德表示，今天起到8月7日賽事期間，球迷可利用大眾運輸到場觀賽。

外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車；且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至晚間22時15分發末班車。

王銘德說，自行開車球迷可利用國道1號永康交流道接中正北路、永安路、長和路至環館路(棒球場)，或國道8號新吉交流道接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)；市區球迷可就近由公園路接台19(安和路)、長和路至環館路(棒球場)。交通局已在沿線重要路口設置進、離場動線指標，球迷依指標或現場交警指揮行駛。

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停車資訊方面，交通局建議球迷利用長和路路外停車場、館安路路外停車場免費停車，共781席汽車位、1730席機車格位；周邊民間付費停車場有491席汽車位、118席機車位。另外在環館路東段部分人行道也有開放臨時停放機車，約1200席，球迷依現場指示牌及交通指揮人員指示停放。

王銘德表示，賽事期間交通局在大台南智慧交通中心同時監看市區其他重要路段交通狀況，並與轄區警分局、交通警察大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，適時透過台南市即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發布路況導引資訊，降低主要道路交通衝擊，紓解壅塞車流。（編輯：孫承武）1110729