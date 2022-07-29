U12世界盃少棒賽 美國隊8轟擊退捷克

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U12世界盃棒球賽美國隊今天首戰與捷克隊交手，美國團隊敲出8發全壘打，里昂單局雙響砲、總計貢獻5分打點，美國終場以24比0、4局擊敗捷克。

美國隊曾於2013至2017年間完成U12世界盃3連霸，去年沒能打入複賽，今年來勢洶洶，今天首戰與捷克隊交手、全壘打火力發揮。

美國隊開賽積極搶分，里昂（Jordan Leon）1局2次打擊機會都敲出全壘打，奧馬利（Trent O’Malley）、馬汀尼茲（Eli Martinez）也都有全壘打表現，美國隊1局打完就取得14比0領先。

美國隊3局再起攻勢，席爾斯（Major Ciers）、馬托斯（Cristian Matos）、維拉維瓦（Maximus Villalva）、佛勞斯托（Anthony Frausto III）都開轟，單局再攻下10分、拉開領先差距。

美國隊先發投手梅爾卡多（Dylan Mercado）投2局被敲2支安打投出3次三振，後援投手史道特（James Richard Stout III）投2局沒被敲出安打，投出4次三振、1次保送，兩人聯手壓制，沒讓捷克隊拿下分數，史道特為勝投。

美國隊拿下首場比賽勝利，明天預計與日本隊交手，31日則將與多明尼加碰頭，8月2日與韓國隊交手。（編輯：吳協昌）1110729