U12少棒開幕 黃偉哲開球勉球員發揮實力

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽29日正式在台南亞太國際棒球訓練中心登場，晚間中華隊迎戰巴拿馬隊，台南市長黃偉哲（中）賽前開球。中央社記者楊思瑞攝 111年7月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）第6屆U12世界盃少棒錦標賽今天在台南登場，中華隊首戰晚間6時30分對戰巴拿馬，台南市長黃偉哲與世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt開球，盼所有球員發揮實力。

第6屆U12世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今天在台南亞太棒球訓練中心少棒球場登場，中華隊首戰晚間6時30分在主球場對戰巴拿馬隊，吸引不少球迷前往加油。

黃偉哲在Michael Schmidt及中華棒協副理事長林華韋陪同下，站上投手丘開球，隨後在球上簽名紀念、小球員合影，為精彩賽事揭開序幕，立委林宜瑾及多位民代也到場共襄盛舉。

黃偉哲致詞表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，大家都悶很久，每支球隊到台灣都磨拳擦掌、蓄勢待發，實力非常堅強，中華隊小將當然也不含糊，今天做好萬全準備對戰巴拿馬。

黃偉哲，最重要的是比賽的精神，以及大家對棒球的喜愛可以延續，台南市會持續辦好U12少棒錦標賽，希望今年能把冠軍盃留在台灣，也期盼所有選手都能盡興發揮實力。

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台南市政府指出，中華隊首戰對手原本為義大利隊，但考量球員健康及防疫因素，27日經世界棒壘球總會決議異動賽程，調整為中華隊與巴拿馬進行首戰；市府團隊也與安南醫院合作，高規格落實各項防疫工作。

台南市政府警察局指出，今天開幕典禮動員206名警力全力維安，並申請保三總隊警犬及刑事警察局偵五大隊防爆支援，市警局並成立專案任務編組，規劃棒球場館、選手村、選手交通運輸等維安架構，盼讓選手無後顧之憂，專心比賽。（編輯：孫承武）1110729