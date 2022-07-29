U12世界盃代打建功 陳瑞鑫感謝教練團信任

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽29日正式開打，台灣隊陣中強打陳瑞鑫（左）29日首戰6局代打上場，敲出關鍵追平安打，助隊奪勝。陳瑞鑫表示，很開心教練團相信自己。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U12世界盃棒球開打，台灣隊強打陳瑞鑫先前因傷休息一陣子，今天6局代打敲出關鍵追平安，幫助球隊以4比3擊敗巴拿馬，陳瑞鑫原本擔心趕不及出賽，很開心教練團相信自己。

U12世界盃棒球賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，台灣隊前5局打完僅靠著吳聖智高飛犧牲打拿下1分。

6局下1比3落後，台灣隊高品瀚率先敲出二壘打，1人出局後歐子喬補上安打，台灣隊攻佔一、三壘，先靠著投手犯規跑回1分，2人出局後，代打陳瑞鑫適時安打送回追平分，陳恩再見安打、幫助球隊逆轉拿勝。

台灣隊先發投手吳聖智今天投2.2局被敲3支安打，投出3次三振，失掉2分非責失分、無關勝敗，打擊方面單場1安、貢獻1分打點。

台灣隊總教練賴朝榮表示，今天讓陣中王牌投手吳聖智扛先發，但發現他的球速、變化球表現不是很理想，把用球數控制在45顆之內，讓牛棚投手輪流登板。

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至於敲出關鍵追平安的陳瑞鑫，賴朝榮表示，陳瑞鑫本來就是陣中強打，但因為先前練習時不小心受傷，休息了20幾天，讓他慢慢的調整，也一直給他鼓勵，還好最後來得及參加這個比賽，6局想著沒上場打就沒機會，「讓他上去拚、很開心有好的結果。」

陳瑞鑫表示，之前受傷時很擔心沒有辦法上場幫助隊友，謝謝教練團相信他，6局敲出適時安打、幫助球隊得分，他也鼓勵下一棒隊友陳恩放輕鬆，專注打到球就好。陳恩最後也敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利。（編輯：吳協昌）1110729

U12世界盃棒球賽29日開打，台灣隊此屆力拚連霸，首戰交手巴拿馬隊一路落後，6局單局攻下3分，最終以4比3逆轉擊退巴拿馬。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月29日