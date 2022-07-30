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U12世界盃棒球賽 韓國擊敗捷克拿下首勝

2022/7/30 15:18
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12世界盃棒球賽今天韓國隊與捷克隊比賽，韓國隊中繼投手李株赫3局5K、好投壓制，金睿燦開轟、單場貢獻5分打點，率隊以14比0、5局拿下首勝，捷克吞下2連敗。

U12世界盃棒球賽昨天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，韓國隊昨天比賽輪空，今天首戰與捷克隊交手。

兩隊首局沒有拿下分數，韓國隊2局下靠著單局9支安打、1次四壞保送、捷克隊守備失誤，一口氣攻下8分、奠定勝基。

韓國隊3局再起攻勢，先靠著接連安打、保送拿下2分，金睿燦敲出3分砲，接著攻勢延續，成民載適時安打，送回團隊第14分。

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韓國隊今天先發投手洪譽星投1局沒被敲出安打，投出1次三振、3次保送，無失分，李株赫中繼登板投3局，被敲1支安打投出5次三振、2次保送，成民載後援投1局被敲1支安打，投出1次三振，2人也都沒有失掉分數、替球隊守住勝利，李株赫為勝投。

韓國隊拿下首勝，明天將與日本隊交手，捷克隊昨天不敵美國隊，今天吞下2連敗，明天休兵1天，8月1日與日本隊碰頭。（編輯：張芷瑄）1110730

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