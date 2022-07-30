U12世界盃 台灣延長賽不敵委內瑞拉吞首敗

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U12世界盃少棒錦標賽賽程持續，30日晚間由台灣與委內瑞拉交手，台灣隊比賽尾聲追分不及，終場以8比10吞下敗仗，目前戰績1勝1敗。圖為台灣小將在場中圍圈集氣。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12世界盃棒球賽台灣今天與委內瑞拉交手，兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第7局，台灣隊投手不穩，加上失誤，單局失掉5分，7局下追分不及，終場以8比10吞敗，目前戰績1勝1敗。

Ｕ12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊昨天在6局靠著陳恩再見安打以4比3擊敗巴拿馬，今天預賽第2場比賽與委內瑞拉交手。

台灣隊1局1人出局後莊博淵選到四壞保送，靠著投手犯規上到二壘，高品瀚敲出二壘方向滾地球造成守備失誤，台灣隊攻佔一、三壘，委內瑞拉先發投手貝坦古特（Angel Betancourt）再被抓投手犯規，台灣隊跑回第1分。

第6屆U12世界盃少棒錦標賽持續展開，台灣隊（白衣）30日第2戰與委內瑞拉隊（紅衣）交手，兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第7局，台灣小將7局下追分不及，終場以8比10吞敗。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日

台灣隊3局下隊長陳恩率先敲出二壘打，吳聖智補上安打推進，2人出局後歐子喬敲出內野安打，送回球隊第2分。

台灣隊今天派出高品瀚擔任先發投手、打3棒，高品瀚前3局沒有失分，4局被首名打者敲出安打，2人出局後被瓦巴拉（David Vabalas）敲出2分砲，兩隊2比2戰成平手。

台灣隊5局上換上歐子喬中繼登板，1人出局後被敲安打，隊友守備出現失誤，接著被米里安（Salomon Millan）敲出3分砲。

台灣隊5局下追分，陳恩遭觸身球保送，靠著野手選擇、失誤、暴投攻佔得點圈，高品瀚安打送回1分，歐子喬敲出滾地球再添1分；6局下靠著接連安打、故意四壞保送攻佔滿壘，滿壘保送擠回追平分。

兩隊6局打完5比5戰成平手，延長賽突破僵局制7局上，委內瑞拉單局敲出5支安打，加上台灣隊出現關鍵失誤自亂陣腳，委內瑞拉單局攻下5分，台灣隊7局下靠著觸身球保送、失誤、野手選擇追回3分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。（編輯：唐聲揚）1110730

U12世界盃少棒錦標賽台灣隊30日晚間在台南與委內瑞拉隊交手，台灣小將歐子喬單場貢獻1安2打點，可惜終場球隊仍以8比10吞敗。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日

U12世界盃輸球台灣隊長落淚 31日對墨西哥全力搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12世界盃棒球賽台灣今天預賽第2戰與委內瑞拉交手，延長賽失分過多、追分不及，以8比10吞下首敗，成為最後一個出局數的隊長陳恩難掩情緒、難過落淚，台灣接下來比賽沒有退路。

台灣隊昨天擊敗巴拿馬，今天不敵委內瑞拉，明天將與目前預賽戰績2勝的墨西哥隊交手也是硬戰，想要爭取好的優勢晉級超級循環賽複賽，接下來的比賽沒有退路，台灣隊預計再度派出王牌投手吳聖智先發。（編輯：張銘坤）1110730

第6屆U12世界盃少棒錦標賽台灣預賽第2戰30日晚間登場，與委內瑞拉交手，但延長賽失分過多、追分不及而吞敗。成為最後一個出局數的隊長陳恩賽後難掩情緒、難過落淚。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日