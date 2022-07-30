U12世界盃輸球台灣隊長落淚 31日對墨西哥全力搶勝

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽台灣預賽第2戰30日晚間登場，與委內瑞拉交手，但延長賽失分過多、追分不及而吞敗。成為最後一個出局數的隊長陳恩賽後難掩情緒、難過落淚。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12世界盃棒球賽台灣今天預賽第2戰與委內瑞拉交手，延長賽失分過多、追分不及，以8比10吞下首敗，成為最後一個出局數的隊長陳恩難掩情緒、難過落淚，台灣接下來比賽沒有退路。

U12世界盃棒球賽昨天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣今天與委內瑞拉交手，一度取得2分領先，委內瑞拉展現長打能力，4局瓦巴拉（David Vabalas）敲出2分砲，5局米里安（Salomon Millan）敲出3分砲。

台灣隊5局上打完2比5落後，5局下靠著觸身球保送、野手選擇、失誤、暴投攻佔得點圈，高品瀚安打送回1分，歐子喬敲出滾地球再添1分，6局滿壘時選到保送擠回追平分、將比賽逼入延長賽。

突破僵局制7局上後援投手陳宇恩有狀況，接連被敲安打，守備也出現失誤，讓委內瑞拉攻下5分大局，台灣隊7局下靠著觸身球保送、失誤、野手選擇追回3分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

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台灣隊長陳恩7局下敲出游擊方向滾地球成為最後一個出局數，賽後難過流淚、情緒難以平復；陳宇恩後援投1局被敲5支安打，失掉5分（4分責失分），承擔敗投。

台灣隊昨天擊敗巴拿馬，今天不敵委內瑞拉，明天將與目前預賽戰績2勝的墨西哥隊交手也是硬戰，想要爭取好的優勢晉級超級循環賽複賽，接下來的比賽沒有退路，台灣隊預計再度派出王牌投手吳聖智先發。（編輯：張銘坤）1110730