U12世界盃棒球賽日本不敵韓國 拚晉級沒退路

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽持續展開，日本隊31日與韓國隊碰頭，終場日本以1比3吞敗，目前戰績已2敗，想拚晉級已無退路。圖為賽後日本小將場中鞠躬向球迷致意。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月31日

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）U12世界盃棒球賽日本與韓國今天碰頭，日本隊一度領先，韓國比賽後半段追分，日本終場以1比3不敵韓國隊、吞下預賽2連敗，日本想拚晉級，接下來比賽沒有退路。

U12世界盃棒球賽預賽第3天賽程，日本與韓國在台南亞太國際棒球訓練中心主球場交手，日本隊2局靠著觸身球保送、滾地球、石川莉大適時安打先馳得點。

韓國隊前2局沒有拿下分數，3局靠著安打、野手選擇、朴勝鉉適時二壘打，一棒送回2分、超前比數，韓國隊4局再起攻勢，靠著保送、接連安打、高飛犧牲打，送回全隊第3分。

韓國隊今天先發投手安勝優總計用74球投4.2局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制，幫助球隊拿下勝利。

日本隊過去在U12世界盃最佳成績為2019年亞軍，今年預賽打得不順利，昨天不敵美國隊，今天再吞敗，明天與捷克隊交手，力拚勝場開張。

分組預賽韓國、日本、美國、多明尼加、捷克同組，前3名可晉級複賽。美國拿下3連勝，提前取得複賽門票；韓國預賽2連勝，明天將與多明尼加交手；多明尼加目前戰績1敗；日本和捷克則是已經吞下2敗。（編輯：屈享平）1110731

第6屆U12世界盃少棒錦標賽日本隊預賽第2戰，31日與韓國隊交手，日本隊雖一度領先，終場仍以1比3不敵韓國、吞下2連敗。圖為日、韓小將比賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月31日