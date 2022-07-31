U12世界盃台灣勝墨西哥 吳聖智陳瑞鑫聯手飆12K

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第6屆U12世界盃棒球賽台灣預賽第3戰31日晚間對上墨西哥，台灣小將5局攻勢串聯成功搶分，終場就以3比1成功拿下預賽第2勝。圖為台灣隊球員圍圈集氣。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月31日

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）U12世界盃棒球賽預賽第3戰，台灣隊今天與墨西哥隊交手，台灣隊兩任投手吳聖智、陳瑞鑫聯手送出12次三振，封鎖對手打線，率隊以3比1拿下預賽第2勝。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊29日首戰擊敗巴拿馬，昨天與委內瑞拉鏖戰至延長賽第7局輸球，今天與墨西哥隊交手，台灣隊派出王牌左投吳聖智先發。

吳聖智今天1局讓對手3上3下，2局被墨西哥隊首名打者韋拉德（Ezequiel Rivera Velarde）敲出陽春砲，但及時回穩，沒有再讓墨西哥隊延續攻勢。

台灣隊首局雖攻占三壘，但缺適時一擊、沒能拿下分數，3局葉宇翔率先敲出二壘打、盜上三壘，陳恩敲出投手方向滾地球靠著野手選擇上壘，墨西哥隊出現守備失誤、葉宇翔跑回台灣隊追平分。

台灣隊5局上1人出局後吳聖智敲出安打、盜上二壘，莊博淵適時安打幫助球隊超前比數，再靠著盜壘、滾地球攻占三壘，歐子喬補上安打，送回團隊第3分。

台灣隊5局下換上陳瑞鑫後援登板，最快球速飆到125公里，後援投2局沒被敲出安打，飆出4次三振、無失分，展現壓制能力，幫助球隊守住勝利，也拿下救援成功。

吳聖智今天先發用61球投4局，僅被敲出2支安打，飆出8次三振，被敲陽春砲失掉1分、拿下勝投，打擊方面單場敲出2安，包括1支二壘打，投打俱佳幫助球隊拿下勝利。

台灣隊此次預賽與墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉、南非、義大利同組，委內瑞拉今天擊敗南非拿下3連勝，台灣隊擊敗墨西哥，目前預賽戰績2勝1敗，墨西哥今天吞敗，戰績也是2勝1敗。

台灣隊接下來依序將與南非、義大利隊交手，兩隊實力較差，沒有意外的話台灣晉級複賽機會非常大。（編輯：張雅淨）1110731

台灣隊31日晚間交手墨西哥隊，先發投手吳聖智（前）主投4局飆8K，封鎖對手打線獲勝投，率隊拿下預賽第2勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月31日

U12世界盃少棒錦標賽台灣隊投打好手陳瑞鑫31日預賽第3戰後援登板，飆速125公里，投2局飆4K助隊奪勝，首度登板投球就達成賽前設定至少三振3名打者目標。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月31日