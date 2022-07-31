U12世界盃陳瑞鑫首登板 後援飆速送4K完成小目標

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）U12世界盃棒球賽台灣隊投打好手陳瑞鑫首戰代打建功，今天後援登板、飆速125公里，投2局飆4K，首度登板投球就達成至少三振3名打者的目標，成功關門、幫助球隊守住勝利。

U12世界盃棒球賽台灣代表隊陣中好手陳瑞鑫，賽前就是教練團設定的主戰投手兼中心棒次，但集訓期間練習受傷，休息了20多天，雖然趕得及參賽，但這幾場比賽都是板凳出發。

陳瑞鑫來自新北市土城國小、身材不錯，有最快球速125公里的直球，還有曲球、指叉球，投打二刀，但他賽前受訪時曾表示自己更喜歡投球，享受三振對手的快感，也設下目標，此次參加U12世界盃目標是「至少三振3名打者」。

陳瑞鑫在預賽首戰與巴拿馬比賽，6局代打上場敲出安打、送回球隊追平分，再靠著隊友再見安打、跑回致勝分。

今天台灣隊與墨西哥隊比賽，陳瑞鑫首度登板投球，5局接替上場，依序讓打者敲出游擊方向滾地球、三振、左外野方向高飛球出局，6局連飆3次三振順利關門。

陳瑞鑫今天總計用36球投2局，沒被敲出安打，飆出4次三振、無失分，U12世界盃首度登板投球，就完成三振至少3人的目標，台灣隊終場以3比1拿勝，陳瑞鑫拿下救援成功。（編輯：張雅淨）1110731