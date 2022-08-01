U12多明尼加、韓國比賽狀況多 3.5小時分勝負

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）U12世界盃棒球賽韓國隊今天與多明尼加交手爭議判決多，兩隊打到突破僵局制延長賽，又因多明尼加不熟悉規則耗費許多時間，韓國8局因為再見保送以4比5輸球，比賽打了3個半小時。

U12世界盃棒球賽預賽第4天，韓國隊與多明尼加在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場交手，韓國隊比賽前半段積極搶分。

韓國隊1局靠著安打、接連四壞保送，2人出局後安勝優敲出安打先馳得點，2局靠著保送，鄭宇燦、李度律接連二壘打，單局再拿2分、取得3比0領先，3局再靠著觸身球保送、金真好適時二壘打，送回團隊第4分。

多明尼加前3局沒有拿下分數，4局有攻勢，靠著接連安打、保送、失誤一口氣追回4分，4比4扳平比數。

兩隊正規6局打完4比4僵持不下，進入突破僵局制延長賽，突破僵局制規定從無人出局，一、二壘有人開始，一、二壘跑者分別為該隊上一局最後2名出局球員。

但多明尼加不熟悉突破僵局制規定，對於壘上跑者順序不斷與裁判討論爭執，耗費不少時間，7局兩隊都沒有拿下分數，但8局多明尼加又出現同樣狀況；此外，比賽過程中爭議判決不斷、兩隊輪流上場抗議，比賽時間拖得較久。

韓國隊8局上沒有拿下分數，8局下多明尼加靠著故意四壞保送攻佔滿壘，韓國隊後援投手鄭主元沒能守住，投出再見四壞保送，韓國隊吞敗，整場比賽耗時3小時30分鐘才完成。

同組的日本隊今天擊敗捷克隊、此次賽會首勝開張，目前B組分組預賽，美國戰績3勝，韓國戰績2勝1敗，多明尼加1勝1敗，日本1勝2敗，捷克3連敗。（編輯：管中維）1110801