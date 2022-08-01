U12南非輸球但士氣高 捕手格里本諾秀舞技圈粉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

U12世界盃棒球賽，1日預賽第4戰台灣隊與南非隊交手，南非隊終場以0比12、5局不敵台灣隊。南非隊士氣高，捕手格里本諾（Kyle Owen Griebenow）（圖）大秀舞技、全場圈粉。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）U12世界盃棒球賽今天預賽第4戰台灣隊與南非隊交手，儘管實力有段落差，但南非隊士氣高，捕手格里本諾大秀舞技、全場圈粉，他笑說血液中流著舞蹈的基因，用舞蹈提升士氣。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊1到5局、局局有分數進帳，比賽前半段就把領先差距拉開。

但南非隊球員不像一般落後的球隊士氣低迷，球員們全場大展笑顏，捕手格里本諾（Kyle Owen Griebenow）任何時刻都可以跳上一段舞，蹲捕時只要有站起來空檔就可以跳舞，4局中場休息，更在一旁跟著啦啦隊舞動，十分可愛。

南非隊終場以0比12、5局不敵台灣隊，但格里本諾賽後接受轉播單位訪問時表示，可以對上像台灣這樣世界上數一數二的隊伍，對他們來說有不同的意義。

格里本諾也提到隊友們都喜歡跳舞，所以用跳舞的方式提升士氣，沒有特別學舞蹈，但大概是血液中本來就流著舞蹈的基因。格里本諾可愛率真很圈粉，賽後場邊有觀眾找他合照。（編輯：管中維）1110801