U12世界盃墨西哥奪勝 賞委內瑞拉首敗[影]

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墨西哥少棒隊2日在U12世界盃以7比1擊退委內瑞拉，賞給委內瑞拉預賽首敗，兩隊戰績同為4勝1敗。（中華民國棒球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）墨西哥少棒隊今天在U12世界盃靠著投手雀爾斯先發5局僅失1分，且個人還揮出3分砲，率隊以7比1擊退委內瑞拉，賞給委內瑞拉預賽首敗。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，A組晉級隊伍已提前出爐，由台灣、委內瑞拉、墨西哥挺進超級循環賽，而3隊之間的對戰成績將帶入複賽。

賽前預賽4連勝的委內瑞拉今天與墨西哥交手，比賽因雨延後2小時開打，若委內瑞拉贏球，將帶著2勝晉級，而台灣1勝1敗、墨西哥2敗；若墨西哥勝出，3隊將同以1勝1敗之姿前進複賽，而晚間台灣與義大利之戰，則已無關晉級。

墨西哥首局率先展開攻勢，趁著對方投手控球不穩，選到保送上壘，並靠著韋拉德（Ezequiel Rivera Velarde）適時敲出二壘安打，幫助球隊先馳得點。

墨西哥3局上靠著保送、安打攻占得點圈，韋拉德再度揮出二壘安打帶有1分打點，下一棒打者獲得觸身球保送，形成滿壘，隨後雷瓦（Edgar Daniel Melgar Leyva）選到保送，墨西哥單局進帳2分，以3比0領先，也讓墨西哥休息區氣氛相當歡樂，球員開心地在場邊熱舞。

墨西哥4局上再靠著2支安打追加1分，而委內瑞拉4局下展開反擊，托瑞斯（Samuel Torres）陽春砲，追成1比4。

墨西哥先發投手雀爾斯（Ivan Suarez Chaires）先發5局僅失1分，被敲出2支安打，包括1發全壘打，另有2次保送和7次三振，不僅投球繳出好表現，個人打擊也有所發揮，在6局上轟出3分打點全壘打，率隊以7比1勝出，委內瑞拉在吞下首敗後，預賽戰績與墨西哥同為4勝1敗。（編輯：陳仁華）1110802