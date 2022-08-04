U12世界盃美國勝墨西哥維持不敗 5日與台灣交手

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U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽4日開打，美國隊（圖）再度展現驚人火力，以6比5擊敗墨西哥隊，5日將與台灣隊交手。中央社記者謝靜雯攝 111年8月4日

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（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽今天開打，美國隊再度展現驚人火力，比賽後半段靠著3發全壘打追分，羅曼再見安打率隊以6比5擊敗墨西哥隊，明天將與台灣隊交手。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，超級循環賽6強複賽今天開打，美國隊帶著2勝優勢晉級，今天與墨西哥隊交手，比賽前半段卻受制於墨西哥隊先發投手伊圖拉爾德（Alfredo Magana Iturralde）。

美國隊4局打完2比4落後，5局靠著佛勞斯托（Anthony Frausto III）、安德森（Colin Anderson）都開轟，單局追回2分、4比4扳平比數。

墨西哥隊6局上追回1分，美國隊6局下抓準換投時機，1人出局後馬托斯（Cristian Matos）代打敲出追平比數陽春砲，再靠著保送、滾地球、故意四壞保送，羅曼（Anthony Ramon Carlin）再見安打幫助球隊拿下關鍵勝利。

美國隊此次比賽長打火力驚人，預賽4戰打完敲出14發全壘打、預賽全勝，今天比賽前半段一路落後，總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，美國隊與墨西哥隊在各層級比賽幾乎都是苦戰，今天有做好是場硬戰的心理準備。

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美國隊此次比賽發揮長打火力，但今天比賽前半段苦戰，還使用強迫取分戰術。法雷爾表示，戰術是視戰況下達，但今天戰術沒有成功，墨西哥隊的先發投手伊圖拉爾德是實力很好的投手，也是墨西哥隊的投手主力。

美國隊目前戰績累積3勝，明天將與台灣隊交手，美國隊此次的戰術護腕引起討論，法雷爾表示，戰術護腕沒有特別針對哪一隊，每場比賽都有使用，但知道與台灣比賽主場加油聲會比較大聲，戰術護腕有助於暗號溝通。（編輯：張雅淨）1110804