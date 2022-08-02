U12世界盃 台灣隊15比0扣倒義大利[影]

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第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，台灣隊2日全場揮出16支安打，靠著第3局攻下9分大局奠定勝基，提前在4局以15比0扣倒義大利，拿下在預賽的第4勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣隊今天U12世界盃少棒賽全場揮出16支安打，靠著第3局攻下9分大局奠定勝基，提前在4局以15比0扣倒義大利，拿下在預賽的第4勝，4日將展開6強複賽賽程。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，A組台灣隊和委內瑞拉、墨西哥提前挺進複賽，而複賽採超級循環賽制，預賽3支球隊對戰成績將帶入複賽，在墨西哥稍早以7比1擊退委內瑞拉後，A組晉級的3隊確定將帶著1勝1敗前進複賽，將與另一組晉級隊伍進行交叉循環賽。

台灣隊預賽前4戰拿下3勝，唯一1敗就是輸給委內瑞拉，今天與義大利交手，已無關晉級，台灣隊派出簡紹翔先發，而義大利則派出女投手比薩（Anita Bissa）應戰。

影片來源：WBSC

義大利隊首局靠著2個保送和安打，攻占滿壘，所幸先發投手簡紹翔即時讓下一棒打者擊成雙殺打，化解失分危機。

台灣隊1局下由吳聖智二壘安打帶動球隊攻勢，歐子喬隨後敲出安打帶有1分打點，取得1比0領先。

吳聖智3局下再度揮出二壘安打，開啟台灣隊9分大局，展開一輪猛攻，單局敲出9支安打、獲得2次保送，將比分一舉拉開至10比0。

台灣隊攻勢並未停歇，4局下再由陳柏笙安打展開攻勢，單局追加5分，提前以15比0勝出，預賽戰績與委內瑞拉、墨西哥同以4勝1敗作收。

簡紹翔、鐘士旻今天各投1.1局、2.2局，均無失分，合計僅讓對手擊出2支安打，由鐘士旻摘下勝投。

台灣隊此役全場揮出16支安打，吳聖智單場4打數4安打，貢獻2分打點，而歐子喬2安打、2保送，4次打擊都上壘，且進帳2分打點。

談到台灣隊4日將展開6強複賽，歐子喬賽後接受轉播單位訪問時表示：「希望能打贏。」

義大利女投手比薩此役先發2.1局失4分，被敲出6支安打，她賽後表示，很滿意今天投球表現，將會記得這次寶貴的經驗。

談到對台灣的印象，比薩直呼：「很漂亮，會想要再來台灣。」（編輯：張芷瑄）1110802