安德森雙響砲擊敗韓國 美國U12世界盃預賽全勝

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第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，美國隊2日靠著安德森單場雙響砲，個人包辦7分打點，最終以8比5擊退韓國隊，以預賽4戰全勝之姿，前進複賽。（中華民國棒球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）美國隊今天在U12世界盃少棒賽靠著安德森單場雙響砲，個人包辦7分打點，最終以8比5擊退韓國隊，以預賽4戰全勝之姿，前進複賽。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，B組賽前僅3連勝的美國確定取得晉級門票，而多明尼加、韓國、日本在複賽門票之爭，形成「3搶2」局面，而後續晉級的3支球隊之間對戰成績將帶入複賽。

韓國隊首局靠著保送、暴投和投手犯規，先搶下1分，而美國隊預賽前3戰合計轟下55分，1局下隨即展開反擊，安德森（Colin Anderson）揮出滿貫全壘打，以4比1反超。

韓國隊2局上靠著2支安打和對手失誤，單場斬獲3分，扳成4比4平手，美國隊馬上還以顏色，靠著觸身球保送和2支安打，先攻下1分，而安德森再度開轟，敲出3分打點全壘打，幫助美國隊以8比4領先。

韓國隊5局上靠著對手暴投，追回1分，但後續未能再添加分數，最終以3分差落敗。

韓國隊全場6支安打，比美國隊還多1支，但美國隊長程火力驚人，安德森單場2支安打都是全壘打，貢獻7分打點，也是決定勝負的關鍵。

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美國隊此役共動用4任投手，先發投手佛勞斯托（Anthony Frausto III）投1.2局失4分，僅2分責失分，席爾斯（Major Ciers）中繼2.2局被敲3安，失1分摘下勝投，後續2任投手未再掉分。

多明尼加稍早以17比2大勝捷克，目前預賽戰績2勝1敗、日本1勝2敗，而韓國隊在輸給美國隊後，預賽戰績2勝2敗，明天多明尼加與日本一役，將決定由哪2隊取得晉級門票。（編輯：張芷瑄）1110802