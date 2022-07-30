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U12世界盃日本單場6失誤 美國火力猛2連勝

2022/7/30 18:59（7/30 19:21 更新）
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第6屆U12世界盃少棒錦標賽日本隊30日首戰與美國隊交手，兩隊攻勢往來，日本陣中小將柏木春瑛（圖）開轟，可惜球隊最終以6比21無緣勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
第6屆U12世界盃少棒錦標賽日本隊30日首戰與美國隊交手，兩隊攻勢往來，日本陣中小將柏木春瑛（圖）開轟，可惜球隊最終以6比21無緣勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12世界盃棒球賽日本隊首場比賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，日本隊投手群壓不住、罕見出現6次守備失誤狀況多，美國終場以21比6拿下預賽2連勝。

U12世界盃棒球賽昨天起在台南亞太國際棒球訓練中心開打，日本隊昨天沒有比賽，今天首戰與美國隊交手，美國隊開賽就積極搶分，1局靠著安打、失誤、滾地球先跑回1分，佛勞斯托（Anthony Frausto III）適時安打送回2分。

日本隊前2局沒能拿下分數，3局靠著柏木春瑛2分砲將比數追至2比3，美國隊4局上再起攻勢，靠著安打、日本隊守備接連發失誤，單局攻下4分，再度拉開領先差距。

日本隊4局下靠著安打、失誤、高飛犧牲打先拿1分，石川莉大、土屋惇登、柏木春瑛接連安打添分，也單局攻下4分，再把落後拉近至1分。

美國隊6局再起大局，單局2發全壘打，羅曼（Anthony Ramon Carlin）、佛勞斯托都開轟，單局攻下14分、順利拿下比賽勝利；日本隊吞敗，明天將與韓國隊交手，力拚此次賽會首勝。

巴拿馬昨天與台灣比賽，6局被台灣再見安打以3比4吞敗，今天與墨西哥隊交手，也是在6局被敲再見安打以1比2吞下2連敗，墨西哥則拿下2連勝。（編輯：吳協昌）1110730

第6屆U12世界盃少棒錦標賽持續展開，第2天下午上演美日交鋒，美國隊展現驚人火力，陣中羅曼（Anthony Ramon Carlin）（中）等人開轟，終場助隊以21比6拿下預賽2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
第6屆U12世界盃少棒錦標賽持續展開，第2天下午上演美日交鋒，美國隊展現驚人火力，陣中羅曼（Anthony Ramon Carlin）（中）等人開轟，終場助隊以21比6拿下預賽2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
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