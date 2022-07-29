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U12世界盃棒球賽 墨西哥投手12K封鎖南非搶勝

2022/7/29 13:48（7/29 14:41 更新）
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U12世界盃棒球賽29日在台南開打，首場比賽墨西哥隊先發投手潘尼亞、後援投手費利克斯聯手，4局共飆出12次三振，以15比0、4局提前擊敗南非搶勝。圖為墨西哥隊。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月29日
U12世界盃棒球賽29日在台南開打，首場比賽墨西哥隊先發投手潘尼亞、後援投手費利克斯聯手，4局共飆出12次三振，以15比0、4局提前擊敗南非搶勝。圖為墨西哥隊。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月29日
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）U12世界盃棒球賽今天在台南開打，首場比賽墨西哥隊先發投手潘尼亞、後援投手費利克斯聯手，4局共飆出12次三振，以15比0、4局提前擊敗南非，拿下賽會首勝。

U12世界盃棒球賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，原訂12支代表隊參賽，但關島隊因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情棄賽。

今天首場比賽墨西哥隊與南非隊交手，墨西哥隊先發投手潘尼亞（Perez Pena）投3局所有出局數都是三振抓到、連飆9K，後援投手費利克斯（Munoz Felix）投1局被敲出1支安打，也投出3K、無失分，替球隊守住勝利。

墨西哥隊敲出14支安打、選到4次保送，加上南非全場出現7次守備失誤，墨西哥隊終場以15比0、4局拿下首勝。（編輯：張芷瑄）1110729

潘尼亞
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