U12世界盃棒球賽29日登場 開幕戰台灣對巴拿馬

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2年1屆的WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽29日在台南開打，台南市政府28日舉行開賽記者會，同時為中華隊加油。中央社記者張榮祥台南攝 111年7月28日

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（中央社記者張榮祥台南28日電）2年1屆的WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽明天在台南開打，這次賽事共有11支國家代表隊參賽，開幕戰由中華隊對上巴拿馬隊。

2021第六屆U12世界盃棒球錦標賽參賽的11支國家代表隊，來自台灣、日本、美國、韓國、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼加，中華隊將尋求衛冕及隊史第3座冠軍。

中華隊29日晚上6時30分原先迎戰義大利隊，但考量球員健康及因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，開幕戰調整為中華隊和巴拿馬隊交手，義大利隊首戰改為對決委內瑞拉隊，中華隊和義大利隊之戰改至8月2日。

台南市長黃偉哲今天在台南市永華市政中心召開U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會，世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒球協會理事長辜仲諒、體育署參事葉丁鵬等人也都到場。

黃偉哲指出，台南承辦U12世界盃棒球錦標賽深具意義，自2015年承辦迄今，台南已第4度承辦賽事，此次賽事原訂去年7月舉行，但因疫情攪局延到今年，成為國內疫情爆發後的第一場國際賽事。

黃偉哲期許中華小將發揮地主隊優勢，將冠軍獎盃留在台灣，也希望藉由這場國際賽事讓孩子們學習更好技術及交到好朋友；未來透過舉辦更多國際比賽，讓外國選手到台灣交流。

台南市政府發布新聞稿指出，今年U12世界盃棒球錦標賽最大亮點，就是透過親善學校展現台南熱情和古都的美，今年雖因疫情影響，取消接機及學生與外國球員文化交流的互動活動，但各校學生仍以手繪加油旗，為參賽國家獻上最誠摯的祝福。

2021年WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽明天在亞太國際棒球訓練中心開打，8日7日決賽及閉幕。（編輯：黃世雅）1110728