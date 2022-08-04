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洛斯卡波斯網賽 梅迪維夫締造生涯第250場勝利

2022/8/4 23:18
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（中央社墨西哥市3日綜合外電報導）網球世界球王梅迪維夫今天在墨西哥舉行的洛斯卡波斯錦標賽16強戰，以6比4、6比3擊敗對手土方林奇，締造職業生涯單打第250勝，他坦言這是一個「不錯的」里程碑。

路透社報導，來自俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）缺席今年溫布頓網球賽（Wimbledon），因為全英俱樂部（All England Club）禁止俄籍選手參賽。洛斯卡波斯（Los Cabos）網賽是他6月以來參加的首個世界職業網球協會（ATP）巡迴賽事。

梅迪維夫今天僅花費90多分鐘就獲勝完賽，但從資格賽晉級的日裔澳洲籍對手土方林奇（Rinky Hijikata）也展現韌性，兩盤一共救下5個破發點。

梅迪維夫談到勝場里程碑時說：「幾天前有人提醒我這件事…否則我事先不會知道。毫無疑問，我希望獲得更多勝利，但達到250勝也很美好，我會設法贏下更多比賽。」

這場比賽也有助梅迪維夫重返他偏好的硬地球場，目前他正為衛冕美國公開賽（U.S. Open）冠軍加緊準備，他上回打硬地賽回溯到今年3月的邁阿密公開賽（Miami Open）。

梅迪維夫表示：「一段時間沒上場後，再出賽絕對不是那麼容易。」

「我的球感還不錯，應該要再多一些破發，不過既然贏球也就無所謂了。未來幾場比賽我得拿出相同表現。」

在下一輪的8強賽中，梅迪維夫將迎戰立陶宛籍對手貝蘭基斯（Ricardas Berankis）。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110804

梅迪維夫
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