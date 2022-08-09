德古拉改披獵鷹戰袍 領航猿添新洋將

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿今天宣布，簽下長人中鋒沃許本。而T1聯盟台南台鋼獵鷹新洋將則是熟面孔，為上季效力T1台啤英熊的「馬爾他巨獸」德古拉。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）桃園領航猿、T1聯盟台南台鋼獵鷹今天不約而同，發布新聞稿揭曉新洋將人選。

其中，領航猿找來身高213公分的長人中鋒沃許本（Jason Washburn）助陣。球團表示，沃許本2013年自烏克蘭籃球聯賽開啟職業生涯，曾多次代表保加利亞參與國際賽事，且具備5年日本職籃資歷，熟悉歐洲、亞洲球風。

領航猿總經理陳信安表示，「球隊陣中多為年輕球員，經驗豐富的沃許本加入後，將有助於傳承經驗，幫助年輕球員成長。」

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）認為，沃許本是名進攻技巧極佳的長人，擁有中距離跳投與低位單打的能力，也擅長利用對球掩護後的跟進，幫助球隊得分，加上優異的身體素質能展現強悍的對抗性，相信在防守端也能為球隊有所貢獻。

至於台南台鋼獵鷹的新洋將德古拉（Samuel Deguara），對於台灣球迷而言應該並不陌生，德古拉上季曾先後效力PLG台北富邦勇士以及T1台啤英熊，新賽季將從獵鷹出發。

獵鷹表示，身高230公分德古拉在禁區主宰力，加上豐富的國際賽事經歷，獲得球團的賞識。而德古拉已迫不及待想出發前來台南與團隊見面，德古拉說：「我很興奮即將加入獵鷹，也非常期待展開台南生活，接下來賽季會跟著隊友朝目標邁進，並幫助團隊創造佳績。」

德古拉未來將扛起球隊中鋒重責，守護禁區，提升獵鷹的禁區戰力，獵鷹總教練劉孟竹認為，「德古拉將成為對手禁區強大威脅，過去他在所效力的球隊中，扮演球隊攻守屏障且表現不俗，期待他發揮所能，去挑戰聯盟籃板以及阻攻王。」（編輯：張雅淨）1110809