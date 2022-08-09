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網球天后小威廉絲暗示美網後將退休

2022/8/9 22:32（8/9 23:01 更新）
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圖為小威廉絲參加2014年WTA年終賽。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，她在今年美國網球公開賽後將「逐漸淡出網壇」，專注於「對我重要的其他事情上」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，小威在時尚雜誌（Vogue）刊登的一篇文章中表示，她將試圖在美網奪冠，而她朝「不同方向」邁進的時候已來到。

小威也於Instagram上張貼她在時尚雜誌的封面照片，題為「賽琳娜（小威廉絲）的告別…我不擅長說再見」，她在IG寫道：「在人生某個時刻，我們必須決定朝不同方向邁進。」

40歲的小威生涯大滿貫單打冠軍數很長一段時間維持在23座，遲遲無法奪下追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）史上紀錄的第24座金盃。

小威6月底在溫布頓網賽首輪以5比7、6比1、6/7（7/10）不敵法國非種子選手陳夏莉妮（Harmony Tan），不過當時她說並無退休打算，還想繼續拚美網。

她在2016年宣布與社群網站Reddit共同創辦人歐哈尼恩（Alexis Ohanian）訂婚，兩人育有一名女兒。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1110809

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