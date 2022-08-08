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聖荷西女網賽不敵中國組合 詹皓晴屈居女雙亞軍

2022/8/8 08:11
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天聖荷西女網賽女雙決賽，從首盤盤中起連丟10局，最終以5比7、0比6不敵中國組合徐一璠與楊釗煊，屈居亞軍。

詹皓晴與日本女將青山修子自今年3月邁阿密網賽開始合作，「台日聯軍」在征戰於美國加州聖荷西（San Jose）舉行的聖荷西女網賽之前，兩人聯手最佳成績為4強。

「台日聯軍」這次在聖荷西女網賽首輪以直落二過關後，8強賽、4強賽一連扳倒第3種子和第2種子，本季首闖決賽，而詹皓晴前一次女雙奪冠要追溯至2019年9月的泛太平洋女網賽。

詹皓晴與青山修子決賽對手為第4種子的中國組合徐一璠與楊釗煊，而這組中國組合今年曾拿下印第安泉網賽女雙冠軍。

兩組人馬歷經開賽互保，「台日聯軍」盤中率先攻破對手發球局，一度以5比3領先，隨後連續2個發球局失守，以5比7讓出首盤。

次盤戰況則呈現一面倒，詹皓晴與青山修子3個發球局都未能保住，最終以0比6落敗，以亞軍作收。

詹皓晴與青山修子接下來將轉戰加拿大參加羅傑斯盃，女雙首輪將與中國組合徐一璠與楊釗煊狹路相逢。（編輯：張雅淨）1110808

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