陳傑憲被叮傷退場 笑稱蜜蜂應該是女的

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中職統一獅隊野手陳傑憲12日先發出賽扛1棒、守中外野，單場2打數敲出1支安打，選到2次保送、貢獻1分打點，跑回2分，助隊以7比2擊敗味全龍。中央社記者張新偉攝 111年8月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）打擊近況不錯的中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲今天守備時，脖子右側後方突被蜜蜂叮到退場；總教練林岳平直言首次遇到，陳傑憲開玩笑說：「蜜蜂應該是女的。」

陳傑憲7月打擊遇小低潮，總計52打數敲出8支安打，打擊率1成54，8月慢慢找回手感，晚間於台北市天母棒球場比賽前連4場出賽有安打。

陳傑憲今天先發扛1棒、守中外野，1局選到四壞保送，6局敲出安打、送回1分，還盜回本壘，跑出本季第15次盜壘成功，8局選到保送上壘，單場2打數敲出1支安打，選到2次保送、貢獻1分打點，跑回2分。

不過，獅隊8局守備時，味全龍隊打者敲出左外野方向飛球被隊友蘇智傑接殺，陳傑憲卻突然退場，林岳平賽後受訪表示，當時還沒搞清楚狀況，陳傑憲走下來說被蜜蜂叮到、有腫脹，看到蜜蜂死在地上，「我也是第一次遇到這種狀況」。

陳傑憲表示，這是第2次被蜂叮，國民小學練球時有遇過，但這次較痛，守備時就有看到蜜蜂，那一球打出來瞬間就被叮，「還好球不是往我這邊打來」。

他說，現在感覺被叮的地方麻麻、緊緊的，還好那時比數已拉開，如果比數緊繃，應會想硬撐在場上，退場後也被隊友、教練虧說「應該是被蚊子叮、自己想要休息」。（編輯：李明宗）1110812