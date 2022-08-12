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獅隊與郭郁政對戰居下風 對伸卡球類型投手打不順

2022/8/12 17:42（8/12 17:46 更新）
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中華職棒統一獅隊11日與味全龍隊交手，無法突破龍隊先發投手郭郁政（圖），郭郁政投6局僅被敲出5支安打，失掉1分非責失分，獅隊終場以3比4吞敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月12日
中華職棒統一獅隊11日與味全龍隊交手，無法突破龍隊先發投手郭郁政（圖），郭郁政投6局僅被敲出5支安打，失掉1分非責失分，獅隊終場以3比4吞敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月12日
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職統一獅隊本季與味全龍隊投手郭郁政對戰居下風，總教練林岳平直言，郭郁政的特色是伸卡球，球隊本季對伸卡球類型投手似乎都打不好。

中華職棒統一獅隊昨天與味全龍隊交手，無法突破龍隊先發投手郭郁政，郭郁政投6局僅被敲出5支安打，失掉1分非責失分，獅隊終場以3比4吞敗。

本季郭郁政與獅隊對戰數據不錯，目前為止4場交手戰績2勝2敗，對戰防禦率僅0.79；林岳平表示，郭郁政的特色是伸卡球，面對郭郁政，獅隊打了很多無效的高飛球。

林岳平表示，不僅對郭郁政，本季團隊對於伸卡球類型的投手對戰成績都不好，對中信兄弟隊投手吳哲源也打不好，需要找突破的方法。

吳哲源本季與獅隊交手總計3場先發、3場後援，拿下3勝、沒有敗績，投24局失掉5分責失分，對戰防禦率1.88。（編輯：張芷瑄）1110812

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