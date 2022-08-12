台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

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來自台灣、就讀伊利諾大學香檳校區的張翔（圖）今年5月獲選進入美國職棒洛杉磯道奇隊的商業策略與分析部門實習。（張翔提供，李宏政攝）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年8月12日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）洛杉磯道奇是美國職棒數一數二的豪門球隊，來自台灣的21歲年輕人張翔這個夏天從6000人脫穎而出，進入道奇的商業部門實習，對於「道奇怎麼賺錢」這件事他有更深入的瞭解。

美國職業運動每年創造數百億美元商機，道奇隊堪稱大聯盟最會賺錢的球隊，去年營收5.65億美元（約新台幣170億元）排名第一。

就讀伊利諾大學香檳校區（University of Illinois Urbana-Champaign）的張翔今年5月成為道奇人的一份子，展開3個月的實習計畫。

張翔主修運動管理、副修電腦科學，即將升上大四的這個暑假，他每天上班的辦公室就在人稱「藍色天堂」的道奇球場，任職於商業策略與分析部門（Business Strategy and Analytics），一轉頭就能看到綠草與紅土組成的鑽石型場地。

來自台灣的張翔（右）在美國職棒洛杉磯道奇隊實習，圖為他在棒球營的工作情形。（張翔提供，Jon Soohoo攝）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年8月12日

球場附近的一處咖啡店內，張翔接受中央社記者訪問時，桌上放著道奇logo的公務電腦。他不久前才剛結束一場視訊會議，內容與道奇旗下的創投公司Elysian Park有關。

「我們的性質就好像道奇隊內部的顧問公司」張翔說明他所在的部門是職棒界最近幾年新興的部門，正職員工有10人，他與另一名大學生在這裡實習。

傳統來說，一支職業球隊的收入來自門票、廣告贊助、周邊商品、球場餐飲與停車等，由不同部門主管。但道奇隊新成立的這個商業策略與分析部門，獨立於各部門之外，運用AI人工智慧與多種電腦工具，與各部門合作，提出商業策略與方案，解決各種實務上的問題。

他舉例，道奇擁有上千萬筆的客戶資料和電子郵件，工程師運用人工智慧軟體，可以在大數據的資料庫中，根據球迷的居住區域、收入、族裔等資料，提出不同的行銷方案，精準鎖定客群。

今年夏天，過去的這3個月，道奇共有15名像張翔一樣具有學生身分的實習生。全美各地總共有6000多人申請，經過4輪的面試，最終選出10多人進道奇隊各部門實習。

張翔說：「道奇是一支非常懂得賺錢的球隊。」他最近參與策劃、執行的棒球營，短短4天內就為公司賺進28萬美元（新台幣847萬元）。

這樣的收入是道奇隊在球賽之外開發的財源。棒球營鎖定高收入的成人客群，報名費要付4000美元（約新台幣12萬元）。4天之間，能使用大聯盟休息室，踏上球場草皮打棒球，陪伴打球的教練一個一個還是隊史有名的傳奇球星。

來自台灣的張翔（左）在洛杉磯道奇隊實習，與曾拿下世界大賽MVP的退役球星葉格爾（Steve Yeager）聊天合影。（張翔提供，Josh Barber攝）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年8月12日

「這些傳奇球星不只陪你打球，還會分享自己的故事，跟你像朋友一樣聊天。」張翔在棒球營除了幫忙餵球，也藉機與曾拿下世界大賽MVP的葉格爾（Steve Yeager）、曾擔任道奇總教練的羅素（Bill Russell）聊天合影。

在道奇隊實習的「福利」不僅止於此。在人資部門的安排下，實習生每週都有機會與各部門主管座談，上至球團總裁卡斯登（Stan Kasten）、球隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）都會抽空與實習生一起吃午餐，分享自己的工作與生涯。

張翔也是藉此機會，主動與道奇的執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）建立關係，在一次座談之後，獲得對方答應成為自己非正式的實習導師，經常到羅森的辦公室找他聊天。

兩人職位雖然天差地別，但因為有共通的話題而聊得很投緣。

羅森進入道奇之前，生涯多跟籃球有關。他從洛杉磯湖人隊的實習生做起，一路向上爬，後來自己開公司，成為傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、威斯特（Jerry West）的經紀人。

來自台灣的張翔（左）藉由在洛杉磯道奇隊實習的機會，主動出擊，與執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）建立友誼。（張翔提供，Jon Soohoo攝）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年8月12日

而張翔高中曾是籃球隊員，對籃球的熱情更勝棒球，夢想有一天成為NBA球隊的總經理。

張翔發現，道奇文化相當鼓勵跳脫框架，高階主管也樂於提攜後進，自己的個性愛與人聊天，因此善用了實習生的身分，與羅森多次約談。「我也問過他，這樣會不會很煩人，但他回答說，反正我有空就跟你聊，沒空就算了」。

張翔從羅森身上學到最寶貴的一課就是人脈的重要。羅森以自己過去在湖人隊的經驗為例，他在年輕時候就是因為與魔術強森交朋友，建立關係之後，逐漸開展自己在運動界的事業，體會到「人脈不只是蜻蜓點水，而是要細水長流地去經營」。

張翔說，羅森傳授的另一個職場訣竅是「除了努力是不夠的，還必須讓別人看到你的努力」，有機會進入一個圈子之後，不只是「不做一些鳥事」，更重要的是「要站出來做事，讓別人知道你、談論你，這樣你就成功了」。

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張翔在道奇的實習工作即將進入尾聲，他回顧這3個月的收穫，除了能夠在全世界最大的棒球場工作令他感到驕傲之外，更多的體會是能夠深入這支球隊，近距離觀察「北美體育界的豪門球隊」如何運作。

他說，能夠進入道奇的員工都是各個領域的傑出人才，他在其中實習體會到，一個球團不只是賣票、拉贊助、販售餐飲與周邊商品這麼簡單，實際上運作的涵蓋層面非常廣，球隊甚至擁有自己的創投事業，能夠有機會在裡面工作，使自己未來投入職業運動產業的方向更為明確。（編輯：高照芬）1110812