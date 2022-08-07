辛苦近45天 台灣拿U12世界盃季軍盼多給鼓勵

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊今天以9比5擊敗多明尼加拿下季軍，雖然沒能挑戰連霸，但總教練賴朝榮表示，從集訓到現在，辛苦了將近45天，希望大家多給球員們鼓勵。

U12世界盃棒球賽季軍戰在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，比賽前半段兩隊攻勢往來，也都有全壘打表現，多明尼加野手梅耶（Miguel Angel Mella）單場雙響砲，2局、3局都開轟。

台灣隊吳聖智2局下敲出3分砲，陳瑞鑫3局敲出陽春砲，吳聖智敲個人賽會首轟，陳瑞鑫則是敲出第3轟，兩隊3局打完5比5戰成平手，台灣隊4局抓準多明尼加投手、守備都有狀況一口氣拿下3分、奠定勝基，5局再添1分，順利拿下季軍。

比賽3局上1人出局後因雨暫停約2個多小時，先發投手吳聖智比賽恢復進行後再多抓1個出局數退場。被問起暫停時間較久，卻選擇讓吳聖智繼續投的原因，賴朝榮表示，當時多明尼加攻佔一、三壘，吳聖智是左投，比較可以看管壘上跑者。

吳聖智總計投2.2局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉4分、都是責失分，邱允洲後援投3.1局被敲3支安打，投出5次三振、失掉1分責失分，也挨1轟。

賴朝榮表示，有發現多明尼加打者打全壘打都是抓變化球，所以有馬上改變策略，比賽後半段讓投手投較多的直球，收到不錯的效果。

台灣隊過去參加U12世界盃棒球賽總計拿下2冠、3亞，2019年拿下冠軍，今年力拚連霸失利，賴朝榮表示，雖然沒能將冠軍留在台灣，但從集訓到現在，大家辛苦了將近45天，也希望能多給球員們鼓勵。（編輯：管中維）1110807