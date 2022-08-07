U12世界盃吳聖智陳瑞鑫開轟 台灣拿下季軍[影]

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U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣小將以9比5擊退多明尼加，拿下季軍。比賽結束後小將們跑進球場慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣與多明尼加今天交手，比賽雖因雨暫停2個多小時，但台灣小將展現搶勝企圖心，吳聖智、陳瑞鑫開轟，率隊以9比5奪勝，拿下季軍。



U12世界盃棒球賽季軍戰在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，派出投手吳聖智先發。





吳聖智1局上1人出局後被敲出二壘打，多明尼加靠著滾地球上到三壘、再盜回本壘拿下第1分，台灣隊1局下追分，陳瑞鑫、陳柏笙接連二壘打送回追平分。



多明尼加2局上梅耶（Miguel Angel Mella）開轟、陽春砲再度超前比分，台灣隊2局下靠著觸身球保送、野手選擇、四壞保送、暴投攻佔得點圈，吳聖智開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局。



多明尼加3局上有攻勢，1人出局後靠著安打、保送攻佔一、三壘，但因為現場雨勢過大、比賽因雨暫停2個多小時才又恢復進行，多明尼加2人出局後，台灣隊換上邱允洲接手投球，被梅耶敲出3分砲，多明尼加5比4超前比分。

影片來源：WBSC

U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日





台灣隊3局下回敬，首名打者陳瑞鑫開轟，陽春幫助球隊再度扳平比數，這發全壘打也是陳瑞鑫個人賽會第3轟。



台灣隊4局下靠著失誤、故意四壞保送、盜壘、陳柏笙敲出滾地球，送回球隊超前分，歐子喬補上安打，替球隊多添1分保險分，再靠著投手犯規跑回團隊第8分。



台灣隊5局再起攻勢，吳聖智敲出安打、靠著失誤上到二壘，再靠著失誤跑上三壘，陳瑞鑫敲出滾地球送回團隊第9分。（編輯：管中維）1110807

U12世界盃棒球賽，台灣隊7日在季軍戰與多明尼加交手，台灣隊吳聖智（中）在2局敲出3分砲，率領球隊領先，奔回本壘後與隊友們擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（右）1局下敲出二壘安打，成功上壘。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日