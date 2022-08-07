更多編輯台推薦新聞：
一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...
生活

一週大事／裴洛西訪台、中共軍演、以色列空襲加薩...

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權
運動

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察
產經

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢
政治

即時更新》共軍軍演72小時至8/7 掌握台灣海域船舶情勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里
首頁 / 運動
U12
新聞專題
U121/34
首頁 / 運動

U12世界盃吳聖智陳瑞鑫開轟 台灣拿下季軍[影]

2022/8/7 18:47（8/7 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣小將以9比5擊退多明尼加，拿下季軍。比賽結束後小將們跑進球場慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣小將以9比5擊退多明尼加，拿下季軍。比賽結束後小將們跑進球場慶祝。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣與多明尼加今天交手，比賽雖因雨暫停2個多小時，但台灣小將展現搶勝企圖心，吳聖智、陳瑞鑫開轟，率隊以9比5奪勝，拿下季軍。

U12世界盃棒球賽季軍戰在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，派出投手吳聖智先發。



吳聖智1局上1人出局後被敲出二壘打，多明尼加靠著滾地球上到三壘、再盜回本壘拿下第1分，台灣隊1局下追分，陳瑞鑫、陳柏笙接連二壘打送回追平分。

多明尼加2局上梅耶（Miguel Angel Mella）開轟、陽春砲再度超前比分，台灣隊2局下靠著觸身球保送、野手選擇、四壞保送、暴投攻佔得點圈，吳聖智開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局。

多明尼加3局上有攻勢，1人出局後靠著安打、保送攻佔一、三壘，但因為現場雨勢過大、比賽因雨暫停2個多小時才又恢復進行，多明尼加2人出局後，台灣隊換上邱允洲接手投球，被梅耶敲出3分砲，多明尼加5比4超前比分。

影片來源：WBSC
U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日



台灣隊3局下回敬，首名打者陳瑞鑫開轟，陽春幫助球隊再度扳平比數，這發全壘打也是陳瑞鑫個人賽會第3轟。

台灣隊4局下靠著失誤、故意四壞保送、盜壘、陳柏笙敲出滾地球，送回球隊超前分，歐子喬補上安打，替球隊多添1分保險分，再靠著投手犯規跑回團隊第8分。

台灣隊5局再起攻勢，吳聖智敲出安打、靠著失誤上到二壘，再靠著失誤跑上三壘，陳瑞鑫敲出滾地球送回團隊第9分。（編輯：管中維）1110807

U12世界盃棒球賽，台灣隊7日在季軍戰與多明尼加交手，台灣隊吳聖智（中）在2局敲出3分砲，率領球隊領先，奔回本壘後與隊友們擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日
U12世界盃棒球賽，台灣隊7日在季軍戰與多明尼加交手，台灣隊吳聖智（中）在2局敲出3分砲，率領球隊領先，奔回本壘後與隊友們擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（右）1局下敲出二壘安打，成功上壘。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（右）1局下敲出二壘安打，成功上壘。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳柏笙（後）敲出二壘安打，上壘成功後他高舉雙手比出小愛心。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日
U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，台灣小將陳柏笙（後）敲出二壘安打，上壘成功後他高舉雙手比出小愛心。中央社記者鄭清元攝　111年8月7日
延伸閱讀
U12世界盃莊博淵致勝安 手指愛心意外圈粉球迷U12世界盃隊長陳恩跟上表哥腳步 個子小也能開轟U12世界盃簡紹翔是小小情蒐員 觀察對手當學習U12世界盃南非舞王格里本諾成明星 最愛大谷翔平
吳聖智
U12世界盃季軍戰吳聖智3分砲 台灣暫時領先[影]U12世界盃台灣無緣冠軍戰 教頭：球員緊繃放不開
陳瑞鑫
U12世界盃台灣不敵美國 最多僅能爭季軍[影]U12世界盃陳瑞鑫自責保送多 要挑戰連3戰開轟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U12世界盃莊博淵致勝安 手指愛心意外圈粉球迷