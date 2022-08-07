U12世界盃陳瑞鑫敲3轟 目標國中再拚U15國手[影]

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U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加隊交手，台灣小將陳瑞鑫開轟，最終台灣隊以9比5奪勝，拿下季軍。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊陳瑞鑫今天季軍戰敲出個人賽會第3轟，幫助球隊拿下季軍，他自評心態上進步多，也希望升上國中後再拚U15國手。

U12世界盃棒球賽台灣隊季軍戰與多明尼加交手，陳瑞鑫複賽對多明尼加、美國隊比賽連2戰開轟，本來喊話對韓國比賽要挑戰連3戰開轟，但是沒能成真，今天季軍戰對多明尼加敲出陽春砲，是個人賽會第3轟。

陳瑞鑫賽後表示，本來要挑戰連續場次開轟、可惜中間跳過一場，今天全壘打那球鎖定外角直球，但因為是擦到棒子，打出去也不確定會是全壘打，今天戰況往來，但陳瑞鑫表示不會因為落後做什麼改變。

陳瑞鑫今天3局開轟，4局壘上有人打擊機會被故意四壞保送，他坦言有點失望，很想要替球隊建功。

陳瑞鑫此次賽會總計11打數敲出6支安打，包括3發全壘打，貢獻7分打點，打擊率5成45，投球方面2場登板，總計投3.2局被敲1支安打，失掉2分責失分。

陳瑞鑫表示，此次當國手教練團有提醒心態也成長，比賽後半段表現越來越好，之後升上國中目標再拚U15世界盃國手。（編輯：方沛清）1110807

U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加交手，台灣小將陳瑞鑫（左）3局轟出陽春砲，幫助球隊扳平比數，回本壘後與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日