U12世界盃美國教頭稱讚台灣 全國要以球員為榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽台灣隊昨天複賽不敵美國隊、確定無緣冠軍戰，美國隊教練法雷爾談起對台灣隊球員印象，提到陣容好的球隊也是會輸球，台灣沒打進冠軍戰，「但全國還是要以他們為榮」。

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天複賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，台灣終場以6比8吞敗，確定無緣冠軍戰，僅能爭最佳季軍成績。

美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）今天接受媒體訪問表示，美國與墨西哥隊交手和與台灣隊交手感覺差不多，每次都會是硬戰，賽前就有預期昨天比賽觀眾會很多，但也大方稱讚台灣隊教練團的調度和換投經營，比賽互有往來、是一場好比賽。

法雷爾特別提到，美國隊2019年組隊來台參加U12世界盃棒球賽，當時也是帶著很強的陣容來台，但輸球沒能打進複賽，「很好的球隊還是可能會輸球，台灣雖然沒有打進冠軍戰，但全國都要以他們為榮。」

法雷爾點名對台灣隊的球員吳聖智、莊博淵有印象，提到陳瑞鑫的球速很快，還有高品瀚的擊球力道很好，「整體而言是陣容整齊的球隊」。（編輯：張芷瑄）1110806