U12世界盃棒球賽台灣拿季軍 辜仲諒請牛排吃到飽

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊今天擊敗多明尼加拿下季軍，賽後棒協理事長辜仲諒兌現承諾請球員牛排吃到飽，也鼓勵要懂得感恩，並讚賞「不因大雨而澆熄士氣」。

U12世界盃棒球賽台灣隊季軍戰與多明尼加交手，比賽因雨暫停2個多小時，雨中奮戰台灣隊終場以9比5順利拿下季軍。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒慰勞全體球員及教練團，直言「牛排我非請不可」，特別將餐廳包場，賽後請全隊大啖牛排大餐，兌現「牛排吃到飽」的承諾，台灣隊小將享受美味牛排，個個吃得津津有味。

辜仲諒今天全程觀賽，比賽因雨中斷的時間，特別到休息室勉勵球員們要拿出最佳表現。辜仲諒表示，這場比賽打得有點緊張，但讚賞小將們「不因大雨而澆熄士氣」，也提到輸贏不是重點，重點是小小年紀能代表國家爭光，是最可貴的事情。

辜仲諒恭喜台灣隊努力有了成果，並提醒小球員，要感恩父母、老師和教練，台灣隊小將開心享用牛排大餐，並齊聲感謝教練們和辜仲諒。

中職球星中信兄弟詹子賢、宋晟睿今天賽前也到場勉勵球員、觀賞比賽，也跟著一起去吃牛排，小球員爭相要求詹子賢和宋晟睿坐在他們身邊，圍繞兩名球星，不斷提出問題，開心不已，互動十分熱烈。（編輯：管中維）1110807