U12世界盃吳聖智開轟開心 見偶像詹子賢更緊張[影]

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U12世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊7日與多明尼加隊交手，台灣隊靠著吳聖智（圖）2局敲出3分砲，暫時以4比2領先。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊吳聖智季軍戰先發挨轟，但也用棒子討回分數，敲出個人賽會首轟，在偶像詹子賢面前開轟直言開心，也笑說賽前看到偶像比上場比賽緊張。

U12世界盃棒球賽台灣隊今天與多明尼加交手，吳聖智總計投2.2局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、2次保送，失掉4分、都是責失分。

影片來源：WBSC

吳聖智投球表現不如預期，但用手中的棒子討回來，2局敲出3分砲、為個人此次賽會首轟，他表示這發全壘打等很久了，賽前偶像中信兄弟野手詹子賢來勉勵球員，也特別與吳聖智合照。

吳聖智笑說，看到偶像比上場比賽緊張，可以在偶像面前開轟很開心。被問起為什麼喜歡詹子賢，吳聖智表示：「詹子賢打擊很強、動作很帥。」

吳聖智此次是教練團倚賴的投手戰力，總計4場先發登板，投11局被敲10支安打，投出20次三振，失掉9分（7分責失分），戰績1勝，防禦率3.82。

打擊方面，吳聖智總計24打數敲出13支安打，包括1發全壘打，貢獻8分打點，打擊率5成42、表現亮眼；吳聖智自評此次賽會打擊有發揮，但投球表現普通。（逼編輯：管中維）1110807

U12世界盃棒球賽季軍戰7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與多明尼加交手，派出投手吳聖智先發。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日

U12世界盃棒球賽，台灣隊7日在季軍戰與多明尼加交手，台灣隊吳聖智（中）在2局敲出3分砲，率領球隊領先，奔回本壘後與隊友們擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月7日