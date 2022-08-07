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U12世界盃棒球賽落幕 吳聖智、陳柏笙拿個人獎

2022/8/7 22:55
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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽今天落幕，美國隊抱走冠軍，委內瑞拉亞軍，台灣隊拿下季軍，台灣隊吳聖智拿下明星球員外野手獎、陳柏笙拿下明星球員捕手獎。

U12世界盃棒球賽今天落幕，台灣隊挑戰連霸失利，今天擊敗多明尼加拿下季軍，美國隊擊敗委內瑞拉、拿下隊史U12世界盃第4冠，委內瑞拉拿下亞軍。

大會個人獎項，台灣隊有2名球員獲獎，今天季軍戰擔任先發投手又開轟的吳聖智拿下明星球員外野手獎，陳柏笙拿下明星球員捕手獎。

其他明星球員獲獎名單為，先發投手獎多明尼加傑爾曼 （Altagracia German）、後援投手獎為美國隊柯爾（Levi Jackson Kerr）。

明星球員一壘手獎美國隊佛勞斯托（Anthony Frausto III） 、二壘手獎美國隊維拉維瓦（Maximus Villalva）、三壘手獎墨西哥隊韋拉德（Ezequiel Rivera Velarde）、游擊手獎韓國隊鄭宇燦、外野手獎美國隊安德森（Colin Anderson）、薩肯（Jonah Saken），指定打擊為美國隊里昂（Jordan Leon）。

個人獎項打擊王美國隊佛勞斯托、防禦率王為多明尼加傑爾曼、勝投王為美國隊柯爾、打點獎王和全壘打王都是美國隊的安德森，盜壘王為多明尼加的傑爾曼、得分王為佛勞斯托、最佳防守球員為維拉維瓦、最有價值球員為安德森。（編輯：方沛清）1110807

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