社區學生棒球賽U12組 三峽一日兩勝闖冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）全國社區學生棒球大賽U12組冠軍戰組合出爐，黑馬三峽社區棒球隊一日兩戰，接連擊敗中大紅襪、NBA港湖，驚奇闖進最終決賽，明天將與台中健行小牛爭奪冠。

全國社區學生棒球大賽U12組賽事，三峽社區先在上午的8強戰「扣倒」中大紅襪，以7比0、5局拿勝。總教練陳俊諺賽後坦言，過去對戰輸多勝少，第一次贏對手那麼多分，成績已經超乎想像，沒想到下午的4強賽再演一次不可思議。

面對全勝晉級的NBA港湖，三峽社區前3局領先，4局上卻因為守備失誤連丟2分、2比3落後，6局下最後機會展開絕地大反攻，首名打者陳義先用陽春砲將比數追平，陳柏瑜補上長打，再靠著觸身球保送、野選攻占滿壘，讓NBA港湖投手顏浩哲在壓力下投出再見保送，終場以4比3驚險搶勝。

陳俊諺直言：「我自己也不敢相信」，這次參加全國賽，一度只剩10名球員可以調度，「將士用命，能用的都上去，現在已經是坐二望一，希望幸運女神繼續眷顧。」

敲出追平轟的「吸球機」陳義在8強賽挨了兩顆觸身球，其中一球直擊臉部正面，下午敲出關鍵全壘打，單場3打數3安打、貢獻3分打點華麗變身為「自走砲」。

陳義表示，過去只有跑出場內全壘打，直接將球扛出牆是第一次，上去打擊時就有一棒追平比數的想法，球來就用力往外打，剛好咬中球心，能在有電視轉播的全國賽敲出全壘打特別開心，也將全壘打球收回來，笑說回去要看重播一千遍。

另一地賽事，台中健行小牛4強賽以2比1力克熊快樂少棒紅，取得另一張冠軍戰門票，兩隊明天下午2時將在台中東海大學棒球場爭冠。（編輯：吳協昌）1110827