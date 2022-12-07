U12壘球世界盃 吳聖智3分砲台灣首戰大勝新加坡

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第2屆U12世界盃壘球賽7日在台中開打，台灣隊吳聖智在2局上轟出3分砲，全隊興奮的圍在一起慶祝。台灣隊終場以18比0提前在4局擊敗新加坡隊。（壘球協會提供）中央社 111年12月7日

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（中央社台北7日電）第2屆U12世界盃壘球賽今天在台中開打，尋求衛冕的台灣隊首戰靠著全場7支安打，包括吳聖智的3分砲以及新加坡投手群送出11次保送，提前在4局以18比0獲勝，衛冕之路開出紅盤。

U12世界盃壘球賽原本預計在2021年舉行，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後到今年展開；台灣隊由台中市上楓國小為主體組隊，今年除了台灣隊之外，還有香港、新加坡、印度與捷克隊參賽，預賽採取單循環賽制，準決賽先由預賽第5與第4名交手，勝隊再挑戰預賽排名第1的球隊，再獲勝的球隊晉級決賽，另一邊則是由預賽第2迎戰第3名，勝隊晉級決賽，敗隊搶季軍。

台灣隊此次由8男、8女組成，其中歐子喬、吳聖智還是今年在U12世界盃棒球賽拿下季軍的球員；今天首戰新加坡隊，石羿螢先發3局、李宜潔後援1局，兩任投手只被新加坡隊敲出兩支安打，沒有失分。

首局台灣隊就有攻勢，一出局後，謝雅嫻保送，吳聖智馬上敲出三壘安打送回第1分，並靠著暴投攻下第2分；接著新加坡投手自亂陣腳，連續投出3次保送與捕逸，台灣隊取得3比0領先。

台灣隊攻勢不減，在2局再攻下3分，3、4局更分別拿下6分，提前在4局就以18比0結束比賽，拿下首勝。

3棒吳聖智全場4打數3安打，包辦6分打點，括2局上的3分打點全壘打，是今天表現最搶眼的球員。（編輯：陳仁華）1111207