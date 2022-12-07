U12壘球世界盃台中登場 盧秀燕開球為中華隊加油

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WBSC第2屆U12壘球世界盃7日起至11日在台中金龍棒球場舉行，台中市長盧秀燕（前右）應邀擔任開球嘉賓，也為台灣小將加油。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）U12壘球世界盃今天起至11日在台中金龍棒球場登場，由新加坡、捷克、印度、香港與地主中華隊共同角逐冠軍，台中市長盧秀燕開球，歡迎各隊造訪台灣，也為中華隊打氣。

U12壘球世界盃在台中金龍棒球場登場，盧秀燕今天開球，她以專業姿勢投出一球，順利落入捕手手套中。她表示，台中市積極推廣壘球運動，歡迎各地代表隊到訪台灣，祝福各隊都能強棒出擊，共創美好回憶。

盧秀燕指出，台中有世界棒壘球總會（WBSC）頒發「世界棒球之都」美名，曾連續7年舉辦「台中國際女子壘球邀請賽」之外，歷年舉辦過2019年亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽、2022年U23世界盃等指標性賽事。

她說，明年眾所矚目的2023年世界棒球經典賽分組預賽與亞錦賽都在台中進行，市府全力以赴做好準備，讓世界看見台灣、看見台中。

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運動局以文字稿補充，這次賽事是WBSC主導的U12最高層級賽事，更是該會首度舉辦男女混合的壘球賽，此屆中華隊由台中市取得組隊權，球員年齡介於10至12歲，比賽時至少4名女球員與4名男球員同時在場上，打線交錯安排女選手與男選手，是強調男女混合運動很好的示範。

賽事首輪進行單循環賽，各隊在3天內完成4場比賽，並在10日進行排名賽，金牌戰與季軍戰預計在11日進行。（編輯：卞金峰）1111207