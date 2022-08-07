陳柏笙對蹲捕情有獨鍾 U12世界盃攻守有表現[影]

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽4日台南開打，台灣隊首戰交手多明尼加，台灣小將陳柏笙（中）繳出3安猛打賞，表現亮眼，助隊提前4局扣倒對手拿勝。中央社記者鄭清元攝 111年8月4日

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（中央社記者謝靜雯台南7日電）U12世界盃棒球賽台灣隊主戰捕手陳柏笙靠著聊天與投手群建立關係，對於捕手位置情有獨鍾，主動要求練捕手，此次賽會攻守表現佳，他希望未來能夠挑戰旅美、幫家裡賺很多錢。

U12世界盃棒球賽台灣隊陳柏笙是此次代表隊中唯一來自新竹縣五峰國小的球員，扛起主戰捕手位置首要任務是和投手群培養默契，他透露靠著多聊天、和投手們變成好朋友彼此熟悉，儘管來自不同球隊，但搭配上沒有問題。

陳柏笙剛開始打球守備位置是二壘手，因為很想當捕手、可以引導大家，三年級主動跟教練要求要練捕手，最欣賞的球員是中職中信兄弟隊捕手陳家駒，「因為他補位很好」。

陳柏笙今天在季軍戰與多明尼加交手，1局下球隊1分落後敲出適時二壘打、送回球隊追平分，上到二壘開心比出手指愛心。他表示，上場打擊想著不要緊張、打到球心就好，很開心可以幫助球隊扳平比數，上壘動作是教練想的。

陳柏笙今天先發蹲捕，打擊方面4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，賽會累積22打數敲出10支安打，包括2支二壘打，貢獻6分打點，打擊率4成55，攻守表現佳。

陳柏笙表示，此次比賽與美國隊交手印象最深刻，美國隊很強、比賽的比數也很接近，這次比賽學到很多經驗，上場不能緊張，放鬆打好每顆球。

陳柏笙許下心願、目標到美國職棒打球，希望可以賺很多錢幫助家裡。陳柏笙拿下賽會明星球員捕手獎。（編輯：管中維）1110807