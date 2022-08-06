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U12世界盃莊博淵致勝安 手指愛心意外圈粉球迷

2022/8/6 21:30（8/6 21:36 更新）
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第6屆U12世界盃少棒錦標賽6日晚間複賽由台灣出戰韓國，台灣小將莊博淵5局下半適時敲出關鍵二壘打，幫助球隊翻轉戰局，超前比分。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
第6屆U12世界盃少棒錦標賽6日晚間複賽由台灣出戰韓國，台灣小將莊博淵5局下半適時敲出關鍵二壘打，幫助球隊翻轉戰局，超前比分。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
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（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽台灣隊與韓國隊交手，比賽前半段落後，莊博淵轉換壓力，把加油聲變成享受，敲出致勝二壘打，助球隊拿勝，賽後向觀眾席家人帥氣送手指愛心、意外圈粉球迷。

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天比賽不敵美國隊、無緣冠軍戰，今天與韓國隊交手，台灣隊前2局打線受制，3局靠著陳恩陽春砲將比數追至1比2，5局靠著保送、失誤、保送攻佔滿壘，莊博淵致勝二壘打，一棒2分幫助球隊以3比2拿下勝利。

莊博淵表示，今天比賽應該是目前為止見過最緊張的局面，只有1分差、又是勝負關鍵。滿壘上場打擊時心情很緊張，有聽到大家喊自己的名字，但轉換念頭，要享受壓力，把球迷的加油聲變成享受。

莊博淵告訴自己不要想太多，把今天晚上當成是一般比賽，美國、日本、韓國一直都是台灣隊的勁敵，可以對韓國打出致勝安特別開心，韓國隊的投手球速快，碰到球就可以飛很遠，近期變化球掌握不好，今天抓直球攻擊。

莊博淵賽後向看台上的家人送出「手指愛心」，帥氣模樣意外圈粉球迷，他也不好意思的笑說，比完愛心後有聽到看台上球迷在喊自己的名字。（編輯：吳協昌）1110806

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