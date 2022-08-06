U12世界盃隊長陳恩跟上表哥腳步 個子小也能開轟

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第6屆U12世界盃少棒錦標賽台灣隊複賽最後一戰，6日晚間交手韓國隊，小將陳恩比賽3局開轟，幫助球隊追分，他跑回本壘時揮手向眾人致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日

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（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽台灣隊連3天比賽都有全壘打，今天陳恩敲出陽春砲、跟上表哥陳瑞鑫的腳步，陳恩擔任隊長但自評前幾場安打不多，敲出全壘打壓力釋放，「雖然我個子小小也可以開轟」。

U12世界盃棒球賽台灣隊複賽連3戰都有全壘打，4日與多明尼加隊交手、5日與美國隊交手，都是陳瑞鑫開轟；今天與韓國隊交手，換隊長陳恩敲出陽春砲追分，台灣隊5局再靠著莊博淵二壘打翻轉戰局，終場以3比2拿勝。

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陳恩直言，「想打這支全壘打很久了」，身為隊長，前幾場比賽打完安打數沒有特別多，今天比賽韓國隊投手直球太重了，設定變化球攻擊，很開心自己身高雖然不高，但也可以把球打出去，打出全壘打後，隊友也鼓勵，「他們要我再來一支」。

陳瑞鑫連2戰開轟，今天換陳恩開轟。陳恩透露與陳瑞鑫是表兄弟，陳瑞鑫看好他可以開轟，賽前兩人有打賭，很開心真的可以打出全壘打。（編輯：戴光育）1110806